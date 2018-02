Obertäler Friedhof vor der Umgestaltung

Vorgesehen ist, die Umgestaltung in Kooperation mit der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner umzusetzen. Es wird einen Bereich geben, der in Gemeinderegie liegt und einen, der ausschließlich von Friedhofsgärtnern der Genossenschaft gepflegt wird. Auf dem Untertäler Friedhof werden bereits das Grabfeld zwei, im Obertal das Grabfeld neun als gärtnergepflegte Bereiche von der Genossenschaft betreut. Deren Mitarbeiter Simon Dopichay stellte den Ratsmitgliedern am Dienstagabend Struktur und Arbeitsweise der Genossenschaft vor sowie die planerischen Überlegungen für die Grabfelder im Oberrtal.

Die Verwaltung geht in ihrer Vorlage davon aus, dass es infolge des zunehmenden Trends zur Urnenbestattung zu Engpässen bei den Urnengräbern kommen könnte. Derzeit stehen im Obertal auf Grabfeld sieben noch 31 Urnengräber zur Verfügung. Noch in diesem Jahr sollen dort weitere 35 Urnenstellen geschaffen werden.

Um in Planungen rechtzeitig und gut eingreifen zu können, brauche man daher einen Belegungsstopp und das Nichtverlängern von Nutzungsrechten, so Bürgermeister Hans-Peter Braun. Eine neue Wegeführung und mögliche Terrassierung würden in Feld vier größere Erdbewegungen erfordern. Daher brauche man eine größtmögliche freie Fläche ohne Erdgräber.

Dopichay erläuterte, dass man eine parkähnliche Gestaltung anstrebe mit der Auflösung von Grabbegrenzungen und fließenden Übergängen. Auch anhand andernorts realisierter Projekte skizzierte er mögliche Gestaltungselemente wie Bachlauf, Trockenbachlauf, Quellstein und Sitzecken mit Sonnensegel. Bei steilen Hanglagen sei die Planung mit einem größeren Eingriff in die Landschaft verbunden. Die Verwaltung hat erste Kostenschätzungen von 56000 Euro ermittelt für die Umgestaltung des Gemeindebereichs. Insgesamt würden auf dem Grabfeld sechs 113 Grabstätten entstehen- vier Sarg-, 98 Urnen- und elf Kindergrabstätten. Es handele sich um eine optisch ansprechende und von den Belegungsmöglichkeiten her ausgereifte Lösung, so Braun. Auch Bestattungen am Baum seien möglich.

Stefan Ursprung (FBV) sprach von einer "gefälligen Planung". Eberhard Gschwender (FBV) wollte die Vorschläge als eine "Konzeption für einen Denkspielraum" verstanden wissen. Volker Blum (CDU) betrachtet die Umgestaltung als "zukunftsweisenden Schritt". Peter Ganter (SPD) begrüßte es, wenn bestehende Gräber in die Umgestaltung einbezogen werden. Man hoffe, schon in drei Jahren mit dem ersten Bauabschnitt, der als Gemeindebereich geführt werde, beginnen zu können. Dazu wolle man Gespräche mit allen Nutzungsberechtigten führen, so Braun.

Franz Tilgner (CDU) wies auf die teils noch langen Nutzungszeiten der Gräber hin und darauf, dass unzählige Gespräche erforderlich seien. Man müsse die Möglichkeit einräumen, ein vorhandenes Grab als Familiengrab weiterzuführen. Jede Grabstätte biete die Möglichkeit für weitere Urnenbestattungen. Aus diesen Gründen stimme er gegen den Verwaltungsvorschlag.