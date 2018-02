Security verfolgt Umzug mit "wachem Auge"

Bäuerle kündigt mehrere Themenwagen und viele Fußgruppen aus Bühl, den närrischen Hochburgen in den Stadtteilen und der näheren Umgebung an. Die weiteste Anreise nimmt dieses Mal die Narrenzunft Lützenhardt auf sich, eine schwäbische Hexenhäsgruppe aus der Nähe von Freudenstadt.

Immer rarer machten sich indes die Musikkapellen, bedauert der Umzugsmeister. Er könne jedoch die Musiker verstehen, dass sie es leid sind, wenn ihre wertvollen Instrumente von "Idioten", wie Bäuerle sagt, mit Gutseln beschossen oder Konfetti beworfen werden.

Um die allgemeine Sicherheit zu gewährleisten, hat die Narrhalla wieder eine Mannschaft an Security-Leute engagiert, "die ein waches Auge auf den Umzug haben werden". Auch die Polizei ist im Einsatz. Bislang blieb die Zwetschgenstadt von vorsätzlichen Krawallmachern verschont.

Die aktiven Umzugsteilnehmer marschieren die gewohnte Route von der Friedrichstraße über die Rheinstraße südwärts in die Hauptstraße, wo die Besucher in der Regel dicht an dicht am Straßenrand stehen. Weniger Rummel herrscht im weiteren Streckenverlauf in der Bühlertalstraße sowie im Hänferdorf in der Herrmannstraße und Mühlenstraße. Das Ende des Umzugs markiert stets die Narrhalla 1826, die in der vergangenen Kampagne ein neues Narrenschiff vom Stapel ließ.

Freiwillige Helfer von Feuerwehr, Jugendfeuerwehr und Technischem Hilfswerk sorgen für eine Abriegelung der Umzugsstrecke vom Autoverkehr und kassieren auch das Eintrittsgeld (drei Euro pro Erwachsenen). Bäuerle ist den Hilfsorganisationen dankbar für eine gewohnt gute Kooperation. Für etwaige Notfälle hält sich das Rote Kreuz an der Umzugsstrecke bereit.

Eine Jury aus Oberbürgermeister, Beigeordnetem, Pfarrer und Narrhalla wird erneut die drei einfallsreichsten Fußgruppen und Wagen prämieren. Peter Hirn kommentiert den Umzug wieder vom Rathausbalkon aus.

Alles wie gehabt, wäre da nicht die große Baustelle auf dem Kirch- und Marktplatz. Das Narrendorf weicht deshalb in die Eisenbahnstraße im Abschnitt zwischen Rathaus und Kiosk aus. Es öffnet zum Einstimmen auf den Umzug ab 11 Uhr. An den Ständen und "Tankstellen" der Narrenvereine können sich Zuschauer und Aktive auch während und nach dem Umzug stärken. An selber Stelle öffnet der Närrische Markt am Rosenmontag, 10 Uhr, seine Pforten.

Nachdem die Bühler in den Vorjahren immer wieder Wetterglück hatten, zeichnet sich auch für den kommenden Sonntag eine meteorologisch trockene Veranstaltung ab. Das freut den Umzugsmeister auch deshalb, weil er unter diesen Umständen kein Konfettiverbot aussprechen muss.

Narrengruppen, die sich kurzfristig zur Umzugsteilnahme entscheiden, erreichen Lothar Bäuerle unter (0171) 2362520.