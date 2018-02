Mit wehenden Schürzen über die Flammen

Ein Wunder: Im zweiten Jahr in Folge blieb der Sternmarsch am Mittwochabendvon Regen verschont. Vor dem Bürgerhaus war der Hexenwagen aufgefahren, von dessen Turm Hexenmeister Ralf Bsdurrek das Treffen kundig moderierte. Er erhielt dann Hilfe seines Vorgängers Hans-Dieter "Dixie" Frietsch, wenn er mit Orden und Küsschen die Tanztrainerinnen zu bedenken hatte. "Dixie" kam auch mit seiner Spezialität, dem "Narri-Narro und Helau", zum Einsatz, um das Volk zum Mitmachen zu animieren. Dieses säumte dicht an dicht das Showquadrat auf dem Europaplatz. Die Bühler Narrenvereine nehmen - so will es scheinen - an Zahl und Buntheit zu, von A wie Allda über H wie Hammerschlag-Dämonen bis W wie Windeck-Hexen.

Das Publikum durfte sich an einem Showprogramm erfreuen, das demonstrierte wie jung und dynamisch die Bühler Fastnacht ist. Die Stadtkapelle, dirigiert von Vize Alexander Schaufler, spielte - von höherem Niveau im Japanisch-Kirsch-Gärtchen aus - flott auf und versprach "Wir kommen alle in den Himmel", wozu spontan Hexen einen glückseligen Walzer tanzten. Quasi als Kappelwindecker Echo setzten die von Hendrik Berger geleiteten "Ratzfatzbuben & Freunde" fetzige Blasmusikklänge drauf.

Der Kindergarten St. Elisabeth schickte seine herzigen Piraten, betreut von Nicole Schubring und Mila Gisbrecht, zum Tanz auf die Granitplättle aus Ulis Zeiten, die auf dem Europaplatz die Welt bedeuten. Die Eselfohlen des Allda, trainiert von Aline Bichler und Tina Fecke, bezauberten ebenso mit lebhaftem Tanzen wie die von Maren Endres-Rassek und Katja Bsdurrek gecoachten Bühler Hexenkids: Letztere buchstabierten ihren Namen choreographisch und in einem lustigen Hexenwerbesong verpackt. Eine Premiere und ein doppelt buntes Häs-Bild: Der Nachwuchs der Lichtputzer und Quetscheteufel trat gemeinsam an, wirbelte gelenkig übers Pflaster, trainiert von Pia Luding und Saskia Meier. Mit klassischem "Schenkele hoch" bezauberte die Jugendgarde des Allda in der Choreographie von Andschana Finkbeiner und Kathrin Höll.

Der Sternmarsch strebte seinem Höhepunkt entgegen, als - auf einem Feuerschutzblech - ein Strohballen mittels Gaslanze entzündet wurde. Die mutigen Hexen in ihren wehenden Schürzen nahmen Anlauf, flogen solo, im Duett oder Terzett über die Flammen, die - weil windstill - heuer nicht ganz so hoch loderten wie in den Vorjahren. Auch der Hexennachwuchs nahm auf eigenen Schlappen oder auf den Armen von Eltern an der Show teil. Das Publikum belohnte den Mut der jungen und alten Hexen mit viel Beifall. Akteure und Zuschauer durften sich zum Abschluss des Sternmarschs an einer heimatlich-deftigen Fastnachtsfreisuppe von Hexenvogt Alexander dem Ersten laben.