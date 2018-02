Hausmänner auf dem Fastnachtsolymp

Bühl (sie) - Die Narrensuppe ist zwar der kulinarische Höhepunkt für die Bühler Fastnachter am Schmutzigen Donnerstag, von den Stühlen riss sie gestern Vormittag im Friedrichsbau aber auch eine ganz andere Spezialität: das Hildabrötchen. Ein musikalisches Hausmanns-Trio der Mondglunkerle Widdenung besang die weihnachtliche Leckerei inbrünstig und sorgte damit für den Höhepunkt des 20. städtischen Narresuppenessens. Schirmherrin Beatix Schnurr hängte den stimmgewaltigen Jungs dafür den Orden der "Goldenen Büttenrede" als Anerkennung für den besten Beitrag der diesjährigen Kampagne um. Darüber hinaus gab es eine hohe Ehrung für zwei Urgesteine der Bühler Fastnacht. Seit zwei Jahrzehnten ist es Tradition, dass die Stadtverwaltung Vertreter aller Zünfte am Schmutzigen Donnerstag verköstigt. Für den humorvollen Rahmen sorgen stets die lautesten Büttenkanonen der Zwetschgenstadt. Dazu gehört mittlerweile auch Nachwuchstalent Maximilian Vetter, der dem Publikum selbstbewusst erklärte, die beste Wahl als kommender Narrhalla-Sitzungspräsident zu sein. Er schwärmte von den Sonnenseiten des Jobs: "Und auch die Gardemädchen, welch ein Genuss, holen sich am liebsten den Sitzungspräsidenten-Kuss." Die versammelte Narrenschar unterstützte seine Bewerbung als Nachfolger von Rüdiger Majewski mit anhaltendem Beifall. Max I. wird künftig sicher auch ein Anwärter auf die Goldene Büttenrede sein, in diesem Jahr ging die Auszeichnung aber nach Weitenung. Das Frietsch-Trio, bestehend aus Thomas, Matthias und noch einmal Thomas Frietsch, sang über Fluch und Segen des Hausmannsdaseins. Mit vollem Körpereinsatz intonierten sie ihre Lieder übers Putzen, Feuchttücher und Tupperpartys. Und dann entführten sie das Publikum noch ins Hildabrötchen-Land: "Du bist die Königin bei jedem Backevent", besangen sie ihre Lieblings-Plätzchensorte und brachten damit den Saal zum Toben. Stehende Ovationen gab es nicht nur für sie, sondern auch für Alexander Straub und Oliver Striebel. Ihnen überreichte Oberbürgermeister Hubert Schnurr für ihre Verdienste um das Brauchtum die höchste städtische Fastnachts-Auszeichung, den Orden "Wider den städtischen Ernst". Ralph Christ von den Bühler Hexen huldigte als Laudator seinem Zunftmeister Straub, der schon als Baby statt einer Mütze ein Hexentuch getragen habe. Christ freute sich: "Was könnt' Schöneres passieren, als an einem Tag wie heute eine Hexe zu hofieren." Michael Vetter von der Narrhalla würdigte die Verdienste seines Freundes Oliver Striebel, der seit 1999 in die Rolle des Narrendaddels schlüpft: "In seinem eigenen und tiefgründigen Humor hält er den Verantwortlichen den Spiegel vor." Dass er nicht nur in der Kirche, sondern seit Jahren auch in der Bütt zu den Leistungsträgern der Zwetschgenstadt gehört, stellte beim Narresuppeessen erneut Pfarrer Wolf-Dieter Geißler in seiner Paraderolle als Hausmeister von Peter und Paul unter Beweis. Er scherzte über die Staus in der Hauptstraße: "Manchem Autofahrer ist der TÜV abgelaufen, bis er durch Bühl durch ist." Für Lacher sorgte auch Ingo Anselm mit seinen Beobachtungen von seinem Balkon aus: "Der ganze Marktplatz mit Absperrungen eingezäunt, ich hab' schon von einer Weide für die Esel des Allda geträumt", reimte er über die Sanierung im Herzen der Stadt. Bei so viel Kreativität geriet Otto Schnurr als Ehrenpräsident des Ortenauer Narrenbunds ins Schwärmen: "Die Bühler Fastnacht war schon immer etwas Besonderes."

