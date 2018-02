Aus dem Narrenbrunnen fließt Kräuterlikör

"Steh'n uff, ihr Lit, Schmutziger Durschdig isch hit", schallte es ab 5.31 Uhr durchs Dorf. Der Sturm der Mooslandschule mit Polonaise und die Befreiung der Maria-Victoria-Schüler von der Knechtschaft der Lehrer standen auf dem Programm der Wängschte, Schierehexe und Zunfträte. Mehr als 60-köpfig fielen sie auch in den Kindergarten St. Michael ein.

Noch ehe es 11.11 Uhr war, hatten die Notequetscher-Guggis den Ratssaal gestürmt. Mit Filzhut hatte sich Bürgermeister Jürgen Pfetzer dort versteckt und einiges ausgeheckt. Einen Narrenbrunnen hatte er vorbereitet, den die Leimewängscht schon lange gefordert hatten. Ramazzotti floss heraus, und die Zunfträte griffen gerne zu. Ein Fass mit elf Litern Wein vom Aspichhof gab's außerdem von der Verwaltung. Der Grund: Bei der Kappensitzung sei er auf dem Trockenen gesessen, so Pfetzer. Das Fass soll die Rettung sein, falls künftig wieder "einer auf der Leitung steht".

Durch zügiges Verlassen der Sitzung habe sich der Schultes seiner Aufsichtspflicht entzogen, beklagte indes Linus Maier von den Leimewängscht. Er forderte Fußfesseln für den Rathauschef und dass dieser den Ortsgeistlichen in die Geheimnisse der Narretei einführen und zur nächsten Kappensitzung mitbringen müsse. Außerdem verordnete er ihm die schweigende Teilnahme am Fischzug von der Zunftstubb bis zum Marktplatz - weil er sonst immer so ausschweifend viel rede, dabei aber "begnadet und charmant" sei.

"Narren an die Macht!" forderte Linus Maier. Die Zunft ziehe in Erwägung, zu den Kommunalwahlen 2019 eine Narrenpartei zu gründen. Er präsentierte eine von Don Zimmer und El Friedmann konstruierte Maschine für die Gemeinde: ein Modell des Rathauses mit Weihnachtsbeleuchtung und einen Schlitz, in den jeder Bürger zwei Euro einwerfen müsse, damit das helle Licht jeweils für 111 Sekunden brennt. Eine ganzjährige Weihnachtsbeleuchtung vor den Anwesen aller Gemeinderäte müsse her. Besonders gespannt dürfe man auf ein Beachvolleyball-Turnier sein, das Pfetzer im Sommer organisieren soll. Der Gemeinderat will mit ihm an der Spitze gegen die "Pädagogele" antreten.

33 Gruppen und Vereine trafen sich nach dem traditionellen Strauleime-Essen im Gemeindezentrum auf dem Sonnenplatz. Punkt 14.46 Uhr zogen sie gut gelaunt von der Hubstraße über die Hauptstraße durch den Kreisverkehr in die Laufer Straße. "Ein halber Narrensprung und des am Schmutzige Durschdig", freute sich Zunftmeister Dieter Seifermann. Auch das Publikum am Straßenrand freute sich: Windeck-Musikanten und Notequetscher-Guggis spielten fröhliche Lieder und Gardemädchen marschierten dazu. Hexen jagten oder hinkten vorüber. Die Musik von Umzugswagen wie "Wir sind zum Tanzen geboren" und "Heut' ist so ein schöner Tag" klang nach dem Umzug noch lange nach.