Mit unversichertem Wagen unterwegs

Gernsbach

Unfall mit Notarzt-Fahrzeug Gernsbach (red) - Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf der B462 mit dem Fahrzeug eines Notarztes zusammengestoßen. Das Einsatzfahrzeug wollte den Fiat des 18-Jährigen an einer Ausfahrt überholen, dabei stießen die Autos zusammen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf der B462 mit dem Fahrzeug eines Notarztes zusammengestoßen. Das Einsatzfahrzeug wollte den Fiat des 18-Jährigen an einer Ausfahrt überholen, dabei stießen die Autos zusammen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Karlsruhe

Polizist beinahe überfahren Karlsruhe (red) - Bei der Absicherung einer Unfallstelle auf der A5 bei Karlsruhe ist in der Nacht zum Sonntag ein Beamter der Autobahnpolizei beinahe von dem Fahrer eines Sportwagens überfahren worden. Der Polizist konnte sich nur durch einen Sprint zur Seite retten (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Bei der Absicherung einer Unfallstelle auf der A5 bei Karlsruhe ist in der Nacht zum Sonntag ein Beamter der Autobahnpolizei beinahe von dem Fahrer eines Sportwagens überfahren worden. Der Polizist konnte sich nur durch einen Sprint zur Seite retten (Symbolfoto: dpa). » - Mehr