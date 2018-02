In Bayern gilt die Obergrenze - für Intelligenz

Bühl (jure) - Ein vielfältiges, buntes Programm kündigte Vereinsvorsitzender Christian Kirschner für die Eisentäler Turnerfastnacht an. Unter dem Motto "Jetzt hämme da Dreck, die Trott muss weg!" wurde das Dorfgeschehen am Schmutzigen Donnerstag närrisch beleuchtet. Nach traditioneller Eröffnung durch die Hexenmusik unter der Leitung von Benjamin Lusch durfte zunächst die Tanzgruppe Diversity mit aktuellen Hits die Bühne rocken. Finanziell unabhängig von ihren Männern wollten sich die Mittwochsfrauen machen, indem sie in der Spielbank Baden-Baden auf einen großen Gewinn hofften. Zuvor sollten bei einem gemeinsamen Spielabend die Technik und das richtige Auftreten einstudiert werden. Mit möglichst hohen Zahlen auf den Scheinen, aber wenig auf der Waage, wurde natürlich das stets angespannte Zusammenleben von Mann und Frau satirisch beleuchtet. "Der BMI zählt bei Männern mehr als IQ", stellten die Dorftratschen fest, "BMI - Dein Body muss in Inventur". Schaurig schön mit Kerzenlicht erfolgte mystisch der Einzug zum traditionellen Hexentanz. Bei der Zugabe entledigten sich die Hexen ihrer Häs und führten in Anlehnung an Walt-Disney einen filmreifen Indianertanz vor. Einstudiert hatten die Nummern Lisa Knopf und Lisa Käfer. Als Politologie sollte Georg Feuerer das närrische Volk über Politik und Welt informieren, "völlig neutral und unparteiisch, sofern es nicht um Altschweier geht". Er plädierte für das Traumpaar Angela und Winnie, Mutter und Landesvater der Nation, als ausgewogenen Seniorenrat der Republik. Die große Vision "Eisental 21", mit einem Tunnel unter der Kirchbach mit Haltestelle am ehemaligen Trottenplatz ohne Trotte, könnte bald Realität werden, da die Deutsche Bahn nach dem Tunneleinbruch in Rastatt nach Alternativen für die Schnellstrecke Paris-München suche. Bei einem von Lothar Jäger choreographierten Zwergentanz schwebten die Jedermänner händisch über den Boden und sorgten mit Verrenkungen und ausdrucksstarker Mimik für große Erheiterung beim Publikum. Als "größte Flasche im Ort" präsentierte sich Heribert Scherer im bekanntesten Markenzeichen von Eisental. "Wenn wir bis zum Grunde schauen, werden wir manches blaues Wunder erleben", so Scherer in seinem pointierten Rückblick über Ortsgeschehen und Dorfgrößen. Beim Anblick der Tanzformation "Wild Bunch" werde er sich von selbst zu Glühwein erhitzen, noch heißer werde es ihm aber bei den Mittwochsfrauen. Kretschmann sei mit Abstand der beliebteste Politiker der CDU und angesichts von Seehofer und Söder stelle er fest, dass es wohl in Bayern eine Obergrenze für Intelligenz gebe. Moderator Wolfgang Forcher meinte: "Beim Heribert ist irgendwie alles größer." Die Gesangsformation "Liköre" unter der Leitung von René Schiel besang mit "O komm doch nach Eisental" die Vorzüge des Weinortes und lud mit gängigen Melodien zum Mitsingen und Mitschunkeln ein. Zu den Kultfiguren der Eisentäler Fastnacht zählen "Marie und Theres", alias Manfred Braun und Jürgen Brommer, die von der Mühsal des Alters berichteten und dabei einen Kalauer nach dem anderen zum Besten gaben. Um fit zu bleiben, animierten die "Grande Damen von Eisental" das närrische Volk zum symbolischen Mitrudern während eines Ausfluges auf einer Kreuzfahrt. Mit einer Persiflage auf das weltbekannte Ballettstück Schwanensee bewiesen die "Harten Männer" des TVE in aufgeblasenen Kostümen klassisch tänzerische Qualitäten. "Wild Bunch" entführte die Besucher mit flotten Rhythmen in die Charts der 90er und sorgte für einen schwungvollen Abschluss. Für gute Stimmung und mehrere Tanzeinlagen sorgte "Huber's Partyband".

