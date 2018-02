Auf zum rheinischen Karneval

Die Kontakte zwischen Bühl und Düsseldorf hatten sich auf verschlungenen Pfaden ergeben, nämlich über Puerto de la Cruz auf der Kanareninsel Teneriffa. Sozusagen der "Anknüpfungspunkt" ist Matthias Reinschmidt, gebürtiger Bühler, von Jugend an Papageienexperte und heute Direktor des Karlsruher Zoos. Zuvor war er zoologischer Direktor des in Puerto de la Cruz angesiedelten Tierparks Loro Parque und davor Kurator der gemeinnützigen Stiftung des Parks.

Am Rande des Bühler Sternmarschs erläuterte er, wie die Einladung der badischen Hexen zum rheinischen Karneval zustande gekommen war: Düsseldorf und Puerto de la Cruz sind Partnerstädte. Das Düsseldorfer Prinzenpaar reist mit Gefolge regelmäßig am Aschermittwoch nach Teneriffa, um am Wochenende am Karneval in Puerto teilzunehmen. Immer wieder habe er die Düsseldorfer Narren durch den Loro Parque geführt und amüsante Fotos des Prinzenpaars mit "tierischen Stars" arrangiert, erzählt Reinschmidt. Freundschaften hätten sich entwickelt, die Zunft habe ihn schließlich zu ihrem Ehrenmützenträger ernannt.

Als er bei einem Rosenmontagszug in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt erfahren habe, dass die dortige Narrenzunft auch eine Gastgruppe von auswärts einladen könne, habe er bereits 2015 die Bühler Hexen empfohlen. Nun wird es wahr: Die Zwetschgenstädter sind im Zug beim Komiteewagen platziert.

"Düsseldorf ist für uns eine Premiere, eine einmalige Sache", schildert Hexenzunftmeister Alexander Straub. Er bedauert, von Berufswegen nicht mitreisen zu können und aufs Fernsehen angewiesen zu sein: Die ARD überträgt den Umzug am Rosenmontag ab 14 Uhr. Die anderen seiner Zunft machen quasi durch. Nach dem morgigen Hexenball und dem Abbau wartet bereits um 5 Uhr vor dem Bürgerhaus der Bus nach Düsseldorf.