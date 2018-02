Narrhalla stiftete eine neue Amtskette





Bühl (wv) - Was hat die Amtskette des Oberbürgermeisters der Stadt Bühl mit der Fastnacht der Zwetschgenstadt zu tun? Viel, denn gestiftet hat die silberne Kette die Narrhalla Bühl. Und morgen, am Fastnachtssonntag, jährt sich das Stiftungsdatum zum fünfzigsten Mal. Die zentrale Medaille des Schmuckstücks trägt die Aufschrift "Dem Bürgermeister - von der Narrhalla 1826 - 11.2.1968". Überreicht wurde es dem damaligen Stadtoberhaupt Erich Burger durch den Narrhalla-Präsidenten Max Koch vor der Kappensitzung am Sonntag, 11. Februar 1968. Hans-Peter Maisch ist seit 2014 Ehrenzunftmeister, war davor knapp 28 Jahre Zunftmeister und ist gewissermaßen das "Gedächtnis" der Narrhalla. Er hat das denkwürdige Jubiläum in deren Narrenbüchern aufgespürt, hat auch die Amtskette und ihre Medaillen in Fotografien dokumentiert. Wie kommt eine Narrengesellschaft dazu, eine Halskette zu stiften, die das Stadtoberhaupt bei festlichen, bei offiziellen Anlässen tragen soll? Wie historische Fotos zeigen, trugen frühere Bühler Bürgermeister eine Amtskette, etwa Dr. Edwin Grüninger, der in seiner ersten Amtsperiode Bühler Bürgermeister von 1919 bis 1933 gewesen war, Adalbert Stehle, der von 1907 bis 1909 das Amt begleitet hatte, und - wenn der Augenschein nicht trügt - auch dessen Vorgänger Johann Fraaß, von 1881 bis 1907 Stadtoberhaupt. Auf den Bildern ist eine schlichte Kette zu sehen, an der nur ein einziges Medaillon hängt. Wie 1968 in Bühler Zeitungen zu lesen war, soll jene frühere Amtskette in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs verloren gegangen sein. Die Stadt Bühl hatte nach dem Krieg keine neue anschaffen wollen, weil sie sparsam in allen Dingen war, gerade auch unter Erich Burger, der das städtische Geld energisch "zusammenhielt". Die Narrhalla, bei der damals Storchenwirt Max Koch als Zunftmeister und Sitzungspräsident wirkte, empfand dies als Mangel in der Repräsentation der heimatlichen Kommune nach außen, zumal die Narrhalla-Präsidenten selbst eine Amtskette trugen. Die Narrenzunft ließ eine Kette in Silber anfertigen und schenkte sie der Stadt. Diese sei dankbar angenommen worden, liest man in Lokalzeitungen des Jahres 1968. Erich Burger war damals noch nicht Oberbürgermeister, denn 1968 lag ja vor der Verwaltungsreform. Bühl war noch eine "kleine Kreisstadt", aber immerhin wirklich der Sitz der Bühler Landkreisverwaltung. An der zentralen Medaille hängt eine weitere als größerer Solitär: Diese zeigt auf der Vorderseite das Bühler Wappen mit den drei Hügeln und auf der Rückseite das Wappen des Landkreises Bühl. In jene Abschnitte der Kette, die über die Brust und um den Hals getragen werden, sind in die Medaillen Embleme von Bühler Vereinen und Institutionen eingearbeitet. Vertreten sind: Turnverein Bühl, Bühler Menti, Seglergemeinschaft Bühl/Baden, DRK-Kreisverband Bühl, Bühler Frauenchor, Männergesangverein "Harmonie 1839", Freiwillige Feuerwehr Bühl und Deutscher Hausfrauenbund. Mindestens zwei dieser Medaillen sind zu späteren Vereinsjubiläen geprägt worden, denn sie nehmen Bezug auf die Jahre 1972 und 1974. Auch als die Bühler Bürgermeister zu Oberbürgermeistern wurden, bekleidete die von Narrenhand gestiftete Kette die Amtsträger bei den offiziellen Anlässen der Großen Kreisstadt. In der Nachfolge von Erich Burger auch Ulrich Wendt, Gerhard Helbing, Hans Striebel und Hubert Schnurr getreulich, nur musste ab und an das Silber der Kette aufpoliert werden, damit es nicht schwarz wurde, sozusagen als ob es das "Tafelsilber" der Stadt Bühl wäre.

