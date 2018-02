Von Herzblut und Blaublütigen

Bühlertal - Er hat sprichwörtlich Benzin im Blut: Siegbert Fritz. Seit 39 Jahren und fast elf Monaten ist er Pächter der früheren Aral- und heutigen OMV-Tankstelle. Ende des Monats geht der 63-Jährige in Ruhestand. In den knapp 40 Jahren hat er nicht nur durchschnittlich 500 Autofahrer täglich bedient, sondern auch mit "blauem Blut" Kontakt gehabt. Der Bekannteste von ihnen: Prinz Albert von Monaco.

Dabei war die Laufbahn an der "Tanke" dem gebürtigen Bühlertäler nicht in die Wiege gelegt, auch wenn der Berufsweg in der automobilaffinen Branche begann: Beim Bühler Autohaus Grethel begann er 1971 eine Lehre als Groß- und Außenhandelskaufmann. Nach seiner Übernahme 1974 hatte er als Werkstattdisponent und später als Autoverkäufer eine Festanstellung.

Es war die Zeit des Mobilitäts-Booms. Deutsche Autobauer warfen immer schickere und schnellere Modelle auf den Markt. Und diese hatten entsprechenden Durst, selbstredend auch an Tagen wie Weihnachten, Neujahr, Ostern oder Rosenmontag. Das Autohaus Grethel bediente diese Klientel mit Aral-Kraftstoffen.

Personal war schon damals knapp. Also überredete Albert Grethel das 17 Jahre junge "Bübli", an solchen Tagen als Aushilfe einzuspringen. Er lockte mit einem damals üblichen wie üppigen Trinkgeld. Zum Service der damaligen Bedienungstankstellen zählten Scheibenreinigung, Öl- und Luftdruckprüfung. 25 Mark Trinkgeld am Tag, erinnert sich Fritz, waren keine Seltenheit.

Einer Revolution gleich kam an der Zapfsäulen-Front die Umstellung auf SB-Service. Die Kehrseite der Medaille: Sie war verbunden mit der Halbierung der Provision. Hans Gerstner, Pächter einer Aral-Tankstelle im Oberbühlertal, auf dessen Gelände seit 1925 das Sägewerk Friedrich Kern stand, ehe es komplett abbrannte, machte diesen Paradigmenwechsel nicht mit. Der Vertrag mit dem Mineralöllieferanten wurde 1978 aufgelöst, Siegbert Fritz stieg ein. Sein Bruder und seine Mutter übernahmen zunächst das operative Geschäft, er selbst verkaufte weiterhin Autos bei Grethel in Bühl. Die Geschäfte mit dem Spritverkauf in Bühlertal entwickelte sich exorbitant gut, weshalb Fritz bei Grethel kündigte und als selbstständiger Handelsvertreter zusammen mit seiner Frau Camilla, einer Lohnbuchhalterin aus Sinzheim, sich ausschließlich auf das Geschäft in der Talgemeinde konzentrierte.

"Normal" waren die meisten Kunden, "super" aber auch der Promifaktor. Den Treibstoff hierfür lieferte in erster Linie das Schlosshotel Bühlerhöhe. Fritz versorgte mit dem nötigen Sprit unter anderem die Luxuskarossen von Boris Becker (er heiratete im Schloss seine erste Frau "Babs"), von Oliver Kahn (auch er ehelichte dort seine erste Frau), von Rudi Völler, Roberto Blanco oder von besagtem Prinz Albert, dem Schirmherrn des Ferrari Owner Clubs, dessen Mitglieder bei Formel-1-Rennen auf dem Hockenheimring für das Racing-Vorprogramm zuständig waren.

Aber auch die Schwarzwaldrundfahrten des Porsche Travel Clubs machten oft an den Zapfsäulen in Bühlertal Station. Die bis zu 50 Sportwagen aus Zuffenhausen sorgten stets für eine "Riesenschau" - und natürlich für ein ebensolches Geschäft.

Prinz Albert, Kahn und Becker bedient

Eine Zäsur brachte das Jahr 2002. BP übernahm das Aral-Tankstellennetz. Das Kartellamt genehmigte die Übernahme allerdings nur unter der Maßgabe, dass 400 Tankstellen in OMV (Österreichischer Mineralöl-Verbund) umgeflaggt werden. Zur Wahl standen: Übernahme durch OMV oder Kündigung. Beide entscheiden sich für den neuen Partner, auch weil sie wussten: "Die Kunden kommen wegen uns und nicht wegen drei Buchstaben auf einem Schild." Der Sprit kam schließlich weiterhin aus Karlsruhe. Der Entschluss erwies sich im Nachhinein als richtig: "Die Kunden aus Bühlertal, Neusatz und auch aus Altschweier blieben uns treu und die Umsätze konstant."

Und der umsichtige Kundenservice und der Vertrauensvorschuss zum neuen Mineralöllieferanten zahlten sich aus: Bei der 4. OMV-Championship Deutschland belegten die Bühlertäler unter 400 Teilnehmern den vierten Platz. Zur Ehrungsgala im März 2010 im österreichischen Seefeld waren Siegbert und Camilla Fritz persönlich geladen.

Es war für sie wie Urlaub, den sie eigentlich nie so richtig hatten. Maximal zwei Wochen am Stück waren pro Jahr drin. Ansonsten nahezu tägliche Präsenz in der Tankstelle, die an sieben Tagen bis 21 Uhr geöffnet hatte, an Werktagen bereits ab 6.30 Uhr.

Mit einem "lachenden und weinenden Auge" reicht Siegbert Fritz nun am 28. Februar die Zapfsäule weiter. Lachend, weil er - wie in der vordigitalen Zeit - nicht mehr zweimal pro Woche auf die Leiter steigen und per Hand die Zahlen bei einer Preisänderung aktualisieren muss. Bei Regen, Schneefall und Frost war das nicht nur ein mühsames, sondern auch ein mitunter riskantes Geschäft.

Keine Träne nachweinen wird er auch der völlig aus dem Ruder gelaufenen Überregulierung mit Dokumentationspflichten und anderem Bürokratie-Irrsinn. Weinen wird ein Auge, weil ihm der persönliche Kontakt mit den vielen Hundert Kunden täglich fehlen wird. Siegbert Fritz, das darf man mit Fug und Recht behaupten, zählte zum bestinformierten Menschen in Bühlertal. Wer neugierig ist, wie beispielsweise Journalisten, holte sich "beim Siegbert" die Infos. Gesagt werden muss an dieser Stelle aber auch, dass er ebenso die Kunst der Diskretion verstand. Einen Ausmarsch sozusagen mit Pauken und Trompeten gab es bereits am Schmutzigen Donnerstag, als sich die Bühlertäler Fastnachtsvereine samt Guggemusiker von Siegbert und Camilla Fritz verabschiedeten.

Freuen dürfen sich beide auf künftig mehr Lebensqualität an ihrem Wohnsitz in Sinzheim-Vormberg; auf mehr Zeit für die Familie und die Hobbys wie Wandern und Radfahren. Dazu braucht man kein Benzin im Blut. Herzblut haben beide fast 40 Jahre lang genug in Bühlertal investiert.