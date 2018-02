Die Samariter-Botschaft in Versen verbreitet Bühl (jure) - Wenn Hexen, Esel und Polizisten den Ministrantendienst übernehmen, wenn statt Orgeltönen Trommelwirbel erklingen und der Pfarrer in Reimen predigt, dann zelebriert die Bühler Pfarrgemeinde St. Peter und Paul ihre Narrenmesse. Freie Sitzplätze waren gestern Vormittag in der Stadtkirche rar. Der etwas andere Gottesdienst, bei dem die Ministranten statt mit Kerzen mit blinkenden Lichtern einziehen, und viele Menschen verkleidet in den Kirchenbänken Platz nehmen, hat sich zum Besuchermagnet entwickelt. Gleich zu Beginn machte Pfarrer Wolf-Dieter Geißler deutlich, worum es geht: um die tiefe innere und nicht um eine oberflächliche Freude. Spürbar wurde die Freude beim gemeinsamen Singen und Feiern, wenn die Steelband "Cool Drummings" des Allda Kappelwindeck mitreißende Rhythmen trommelte oder die Band "Frühmessler" begeisternd das Gotteslob anstimmte. Angelehnt an das Jahresthema der Gemeinde, "Wer ist mein Nächster", predigte Geißler die Nächstenliebe in Versen. "Jeder kann dafür taugen, öffnet Ohren und Augen", reimte er, nachdem er zuvor die Geschichte des Gleichnisses aus Sicht des Samariters erzählt hatte, ebenfalls in Versen. Dieser war auf der Straße zwischen Jerusalem und Jericho unterwegs, als er einen überfallenen Mann im Straßengraben entdeckte. Im Gegensatz zu den anderen, die nicht geholfen hatten, überlegte der Samariter nicht lange, verband ihm die Wunden und brachte ihn in eine Herberge. "Ich war nicht dumm, ich hatte hier Verantwortung", ließ Geißler den Samariter resümieren, der genauso über den nicht helfenden Priester und Verantwortlichen in der Gemeinde sinniert hatte. "Er hat wohl seine Predigt über Nächstenliebe selbst nicht gehört und deshalb hat ihn der Mann am Straßenrand auch nicht gestört." Die Botschaft war eindeutig: Statt über "Helfen" mit vielen Fragen nachzudenken und nur in der Theorie Nächstenliebe zu predigen, gelte es, sich etwas zuzutrauen und zu handeln: "Geschenktes Glück kriegt man als Freude zurück." Auch Zuschauer gebe es genug. "Was wir brauchen, sagt der Verstand, es ist Tatkraft, Liebe, Herz und Hand. So lassen sich Glück und Freude schaffen", erklärte Geißler den Gottesdienstbesuchern, die seine gereimten Worte mit viel Beifall würdigten.

