Perlendes für Druck- und Schluckwillige

(dm) - Zum 53. Mal zog in der Barockstadt am Sonntag ein närrischer Korso durch die Innenstadt, etwa 60 Gruppen zählte er dieses Mal. Die Mischung aus karnevalistischen Gruppen, Hästrägern, Musikgruppen und Wagen setzte bunte Tupfer gegen das triste Wetter-Grau (Foto: fuv). » - Mehr

Bühl