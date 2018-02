Angestellte mit Schusswaffe bedroht

Baden-Baden

Angeklagter schweigt Baden-Baden (red) - Der Angeklagte im Prozess um den gewaltsamen Tod einer 43-jährigen Frau in Sasbach vor dem Baden-Badener Landgericht hat am Dienstag keine Aussagen gemacht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 50-Jährigen vor, die Frau ermordet zu haben (Foto: dpa). » Weitersagen (red) - Der Angeklagte im Prozess um den gewaltsamen Tod einer 43-jährigen Frau in Sasbach vor dem Baden-Badener Landgericht hat am Dienstag keine Aussagen gemacht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 50-Jährigen vor, die Frau ermordet zu haben (Foto: dpa). » - Mehr

Karlsruhe

Überfall auf offener Straße Karlsruhe (red) - Ein Mann ist am Montagabend im Nymphengarten in Karlsruhe überfallen worden. Zwei Männer stahlen ihm Geld, einer der beiden hielt den 42-Jährigen dabei am Hals. Als das Opfer die flüchtenden Täter fotografierte, kamen sie noch einmal zurück (Symbolfoto: red). » Weitersagen (red) - Ein Mann ist am Montagabend im Nymphengarten in Karlsruhe überfallen worden. Zwei Männer stahlen ihm Geld, einer der beiden hielt den 42-Jährigen dabei am Hals. Als das Opfer die flüchtenden Täter fotografierte, kamen sie noch einmal zurück (Symbolfoto: red). » - Mehr