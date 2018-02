Säfte und Leberwickel gegen überflüssige Pfunde

Die Vorsitzende des Bühler Kneipp-Vereins, Brigitte Paulus-Meyer, fastet seit ihrem 30. Lebensjahr. "Ich hatte früher immer Magenschmerzen. Bereits nach dem ersten Fasten waren sie weg", schildert sie ihre Erfahrungen. Da sie sich sicher ist, dass die Zeit, in der auf Essen verzichtet wird, gut tut und Wohlempfinden schenkt, möchte sie ihre Erkenntnisse weitergeben. Dafür bietet die Heilpraktikerin zusammen mit dem Kneipp-Verein Fastenkurse an.

Paulus-Meyer selbst folgt dem Heilfasten nach Buchinger, das auf den Internisten Otto Buchinger zurückgeht. Es handelt sich um eine reine Trinkkur auf der Basis von Gemüsebrühen, Säften und Tees. Für eine Dauer von fünf Tagen bis zu zwei Wochen sei dies problemlos möglich. "Es kann auch bis zu vier Wochen gefastet werden, dann sollte es allerdings unter ärztlicher Aufsicht geschehen", empfiehlt Paulus-Meyer. Einmal jährlich oder spätestens alle zwei Jahre, rät sie, mehrere Tage auf feste Nahrung zu verzichten. Die beste Zeit dafür sei traditionell zwischen Fastnacht und Ostern.

"Nach Fastnacht wollen viele Leute entschlacken. Die Pfunde, die an den närrischen Tagen angesammelt wurden, sollen dann wieder runter", nennt sie einen Beweggrund. "Es erfolgt dabei eine Reinigung von innen heraus. Alte Ablagerungen sollen im Körper entfernt werden." Eingeleitet wird das Fasten durch sogenannte Entlastungstage, an denen man sich auf die bevorstehende Zeit durch leichte Kost vorbereitet.

Wichtig sei dabei, sich ausreichend zu bewegen. "Nur alleine nichts zu essen, reicht nicht. Ohne Bewegung fällt der Blutdruck in den Keller", so Paulus-Meyer. Es sei zwar zu Beginn etwas schwieriger, da man am Anfang träger sei, aber es sei sehr wichtig, sich aktiv zu betätigen. "Ein anderer entscheidender Punkt sind warme und feuchte Leberwickel. Dadurch wird die Durchblutung besser gefördert und die Leber kann besser entgiften", erklärt sie. Eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen während des Fastens - das Lesen von Kochbüchern. "Man freut sich während des Fastens auf Essen und dann will man am Ende auch etwas Gutes auf dem Tisch haben." Das kann aber nicht sofort aufgetischt werden, vielmehr muss sich der Körper zunächst einmal wieder an geregelte Mahlzeiten gewöhnen. Bei der Methode nach Buchinger wird traditionell am ersten Morgen nach der Kur ein Apfel gegessen. Nach ein bis zwei Tagen ist dann wieder normale Kost angesagt. "Ich freue mich auf das Fastenbrechen. Die Sehnsucht nach Essen ist einfach schön", schildert Paulus-Meyer. "Man muss wissen, dass man für sich selbst was Gutes macht. Dann funktioniert es auch."

Um diese positiven Seiten kennenzulernen, veranstaltet der Bühler Kneipp-Verein Fastenwochen. Nach einem Einführungsabend, an dem die Teilnehmer mit allen wichtigen Informationen rund ums Fasten versorgt werden, wird täglich ein anderer Schwerpunkt behandelt. Durch verschiedene Vorträge und Übungen wird die Zeit des Verzichts erleichtert. Seit fünf Jahren bietet Paulus-Meyer die fünftägigen Kurse an, zweimal pro Jahr in Bühl, einmal in Achern. Hauptsächlich Frauen nehmen daran teil. "Aber auch Männer sind in der Runde willkommen", betont sie.