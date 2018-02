Auf Generalprobe folgt starke Premiere

Er eröffnete den Abend mit einem Ausblick auf die zweieinhalb Stunden musikalischer Überraschungen auf der großen Bühne. Den Anfang machte Thomas Hans Meyer, ein Liedermacher aus Ettlingen. Mit badischer Mundart besingt er "d'Oma", "Lola" und "d'Sauere vom Roberg". Mit viel Elan, und immer das Publikum zum Mitmachen auffordernd, begeisterte er das Publikum.

Mit Axel Triebel (Gitarre), Pascal Mast (Gesang) und Sandy Vogt (Gesang) wechselte das Genre sodann zur Popmusik. Die Begeisterung des Trios übertrug sich schnell auf das Publikum. Begleitet von seinem Vater Ruprecht Mast am Klavier interpretierte Pascal Mast Tangomusik von Astor Piazzolla. Kenner der "Offenen Bühne" warteten schon gespannt auf den Auftritt von Stefan Kühnlein, der mit seiner Gitarrenzupftechnik nicht nur das Publikum fasziniert, sondern auch Musikerkollegen zum Staunen bringt. Zuvor hatte Céline Weingartner ihren Auftritt, den sie gekonnt absolvierte. Sie gehört sozusagen zu den "alten Hasen", hatte sie ihren ersten Auftritt doch mit 14 Jahren 2015 auf der "Offenen Bühne" bestritten. Premiere feierte Jakov Kjevic, der ein kroatisches Stück zum Besten gab. Auch Benjamin Arndt trug mit einem Stück von Xavier Naidoo zum Gelingen des Abends bei. Das Trio "Dirty Laundry" spielte den Hit "Zombie" von den Cranberries, zum Gedenken an deren unlängst verstorbene Sängerin Dolores O'Riordan.

Es wurde still im Publikum als Konrad Mauch am Klavier die Musikstudentin Anja Just begleitete. Die Sopranistin interpretierte mit weicher, kraftvoller Stimme "Die Nacht" von Richard Strauss und "Somewhere" aus der "West Side Story" von Leonard Bernstein. Dafür gab es langen Applaus.

Für einen krönenden Abschluss des Abends sorgten Aaron Kreidenweis-Thomas am Klavier und die Sängerin Lilli Fee Schulz mit einem Musical-Medley. Die beiden Musikstudenten ließen unter anderen "Tonight" von Bernstein, "On my own" aus "Les Misérables" und "Touch-a Touch-a" aus der "Rocky Horror Show" hören. Lilli Fee Schulz sang nicht nur einfach die Nummern, sondern inszenierte ihren Auftritt mit Theatergestik und riss so das Publikum 20 Minuten lang mit.

Erwartet man bei einer solchen Veranstaltung doch eher die typischen Popnummern mit Gitarre und Gesang, entwickelt sich die "Offene Bühne" indes immer mehr zu einem "Sammelsurium der Musik", wie Schydlo feststellt. Ihm, dem Liebhaber von klassischer Musik und Heavy Metal, ist es ein Anliegen, die verschiedensten Genres auf die Bühne zu bringen. "Es liegt einfach an den Menschen, die ihre Zeit opfern und ihr Können einbringen." Die Belohnung seien glückliche und zufriedene Gesichter. "Um das geht es schließlich."