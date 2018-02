Kleinen Sohn geschlagen und misshandelt

Der Mann hatte im März 2016 seinen sechs Monate alten Sohn am Arm aus dem Badewasser gerissen, um ihn vor dem Ertrinken zu retten. So lautete zumindest seine Erklärung, in der er die Oberarmfraktur des Babys zu rechtfertigen suchte. Seine Ehefrau gab an, ihren Sohn "dreimal" geschlagen zu haben. Nach Auskunft des Sachverständigen hingegen fanden sich am Körper des Babys 20 Hämatome, von denen mindestens fünf mit einem harten Gegenstand ausgeführt worden sein müssen.

Die Mutter wirkte äußerst angespannt und war den Tränen nah. So rechtfertigte sie die Schläge vor Richter Hannes Schrägle auch mit ihrer damaligen nervlich angespannten Situation. Das Paar war 2015 vor den Kriegswirren in seinem Heimatland Syrien nach Deutschland geflohen und musste den Rest der Familie dort zurücklassen. Mittlerweile hat es zwei weitere Kinder, im Alter von zwei Jahren und eineinhalb Monaten, und es bestreitet heute seinen Unterhalt nach einer zwischenzeitlichen Tätigkeit des Ehemanns von staatlichen Zuwendungen wie Kindergeld und Jobcenter-Beihilfen.

Laut Zeugenaussage einer Kinderärztin und eines Sozialamtmitarbeiters waren seinerzeit die Misshandlungen des Babys so schwerwiegend, dass der Sohn der Obhut des Ehepaars entzogen wurde. Der heute Dreijährige lebt bei Pflegeeltern. Auch zwischen den Eheleuten soll es zu Streitigkeiten gekommen sein, was der Angeklagte zwar verneinte ("Ich bin nicht gewalttätig"), aber ein in den Akten dokumentiertes blaues Auge der Ehefrau spricht eine andere Sprache. Nach weiteren Zeugenaussagen soll sich die familiäre Situation nun insoweit stabilisiert haben, dass keine Gefahr besteht, die beiden jüngeren Kinder in der Obhut der Eltern zu belassen. Über die Rückführung des bei Pflegeeltern lebenden Sohnes in die Familie ist noch nicht entschieden.

Für den Staatsanwalt hat sich nach den Zeugenaussagen der Tatvorwurf der Anklage im Wesentlichen bestätigt. Nach seiner Sicht der Dinge lassen sich die Übergriffe des Paares an dem sechs Monate alten Sohn auch nicht mit einem kulturellen Hintergrund erklären und schon gar nicht zu rechtfertigen. Er forderte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr für die Mutter und von zehn Monaten für den Vater sowie entsprechend 160 und 120 Arbeitsstunden in einer gemeinnützigen Einrichtung.

Das letzte Wort haben nach dem Verfahrensrecht die Angeklagten. Der Mann entschuldigte sich, und auch die Ehefrau gab dem Richter wortreich zu verstehen, dass sie ihre Taten bereue und fortan ihre Kinder nie mehr schlagen werde. Sie bat um "Gnade". Da auch Richter Schrägle den erwiesenen Tatvorwurf als erheblich ansah, fiel seine Gnade nicht allzu großzügig aus, und er urteilte im Sinne des Staatsanwalts. Zusätzlich machte er dem Paar zur Auflage, einen Kurs für Kindererziehung zu absolvieren.