Nur der Termin für den Großputz steht fest Achern/Bühl (aci) - Nachdem für die "Blaue Königin" in Bühl bereits im Sommer vergangenen Jahres Schluss war, fiel Ende Dezember auch der letzte Vorhang für das Acherner Kino unter Leitung der Familie Bauer. Eigentümer Siegfried Stinus ist weiterhin auf der Suche nach einer ähnlichen Nachnutzung. Eine Stadt wie Achern ohne eigenes Kino? Was sich viele Einheimische vor Jahren noch nicht vorstellen konnten, ist nun Realität. Und anscheinend wird es auch in absehbarer Zeit keinen üblichen, professionellen Kinobetrieb im "Tivoli" geben. Dazu ist das Ein-Saal-Kino für Betreiber nicht attraktiv genug. Und ein Um- oder gar Ausbau ist bislang auch nicht im Gespräch. Dennoch arbeitet Eigentümer Stinus im Hintergrund an einer Lösung, die einen etwas anderen Kinobetrieb für die Stadt bedeuten würde. Wie bereits vor einigen Monaten angekündigt, schwebt ihm die Installierung eines kommunalen Kinos vor, einer von Ehrenamtlichen betriebenen Einrichtung, die nicht die Blockbuster, sondern Filme für ein bestimmtes Publikum zeigt - ein Nischenprogramm. Derzeit kann und möchte Stinus zum Stand der Dinge nichts sagen, keinen Zwischenbericht zu seinen Bemühungen abgeben. Aber er ist, so betont er, weiterhin dabei, eine Lösung zu suchen. Uwe Bauer hatte im Dezember eine tolle, emotionale Abschiedsvorstellung gegeben und hat seine Filmvorführgeräte mittlerweile längst abgebaut. Er zog sich zum Jahresende als Acherner Kinobetreiber zurück - wie vorher auch schon in Bühl. Zwischen den Großkinos in Offenburg, Baden-Baden und Rastatt konnte er mit seinen kleinen Kinos, dem "Tivoli" und der "Blauen Königin", nicht mehr existieren. Sollte auf irgendeine Weise ein Kinobetrieb in Achern wieder erfolgen, müsste also ein neues Filmvorführgerät angeschafft werden. Ansonsten ist das Ambiente aber geblieben, es wurde nichts verändert. Nach der Fastnachtszeit ist nun eine Grundreinigung des "Tivoli" vorgesehen. Ein Zeichen dafür, dass es irgendwie weitergehen soll. Dass aber ein kommunales Kino, das beispielsweise ein oder zwei Tage in der Woche Filme zeigt, das "Tivoli" nicht auslasten würde, ist auch klar. Insoweit wird eine Gesamtkonzeption erforderlich sein. Neben einem kommunalen Kinobetrieb könnten kulturelle Veranstaltungen im "Tivoli" stattfinden. Welche Art von Veranstaltungen, das ist noch offen, und auch, wer das Ganze organisiert. Noch heißt es: abwarten, wie lang der Leerstand dauern wird.

