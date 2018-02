Chansons, Irish Folk und Open Air



Ottersweier (red) - Kaum ist das Fastnachtshäs im Schrank verstaut, startet die Narrenzunft Otterschwierer Leimewängscht in das neue Kleinkunstjahr. Die Gäste erwartet wieder ein Mix von arrivierten Künstlern und Bands. Kleinkunst-Verantwortlicher Linus Maier und "Zunft-Grafikus" Axel Marin präsentierten jetzt den druckfrischen Kleinkunstflyer. (red) - Kaum ist das Fastnachtshäs im Schrank verstaut, startet die Narrenzunft Otterschwierer Leimewängscht in das neue Kleinkunstjahr. Die Gäste erwartet wieder ein Mix von arrivierten Künstlern und Bands. Kleinkunst-Verantwortlicher Linus Maier und "Zunft-Grafikus" Axel Marin präsentierten jetzt den druckfrischen Kleinkunstflyer. Mit dem neuen Programm lädt die Zunft die Gäste zu sieben ganz unterschiedlichen Veranstaltungen ein. "Dieses Jahr gibt es viel Neues", kündigt Maier an. Und: "Für alle Künstler gilt: Langeweile war gestern". Zunftstubb, das bedeute "erstklassige Unterhaltung, mitreißende Musik und hervorragendes Essen - die perfekte Rezeptur, um dem Alltag für ein paar vergnügliche Stunden zu entfliehen", schreiben die Leimewängscht. Bereits seit 1990 bietet die Zunftstubb "Künstler zum Anfassen". Die Besucher sitzen immer in der "ersten Reihe", denn Bühne und Publikumsraum gehen fast nahtlos ineinander über. Zum Programmstart am 10. März kommt erstmals die Gruppe "Die 3 Raritätenjäger". Jean-Paul Distel, Marianne Perrot und Laurence Gondel unternehmen eine Zeitreise zu den französischen Liedern der 30er bis 60er Jahre. Angekündigt wird ein Spaziergang durch das damalige Paris auf den Spuren von Fréhel, Georges Milton, Brassens und anderen Chansonniers. Am 28. April sind alte Freunde in der Zunftstubb: "Travelling People", das sind Julia und Chris Simmance. Sie reisen zwar nicht mehr im Wohnmobil, sondern haben sich in Südfrankreich niedergelassen, doch zieht es beide noch dann und wann in die alte Heimat. Chris bleibt seiner poetischen Art des Liederschreibens treu, so die Veranstalter. Die unverkennbare Simmance-Essenz bleibe erhalten, zusätzlich zu Julias Geige bereichern aber auch andere Klänge die neuen und alten Stücke. Die Leimewängscht versprechen einen Abend voller lyrischer und melodiöser Balladen mit den beiden Troubadouren. Am 2. Juni präsentieren "Father and Son" handgemachte Live-Musik. Dieter und Lukas Wetzel brauchen nur zwei akustische Gitarren und zwei hervorragende Stimmen und schon herrsche beste Stimmung. Mit ihrer Musik rücken die beiden Pfälzer alte und aktuelle Helden der Pop- und Rockmusik wieder ins Rampenlicht. Am 21. Juli steigt das Open-Air-Highlight im Zunfthof und Zunftgarten mit Catfish und Hubers Party-Band. Karten gibt es auch bei der Volksbank Ottersweier, Farben-Nickel Achern und der "Vigo-Bar" Sasbach. Ein echter "Kracher" wird für den 22. September versprochen: Paddy Schmidt. Der Frontmann von Paddy goes to Holyhead, einer der bekanntesten Irish-Folk-Bands Deutschlands, gilt nicht nur als charismatischer Sänger, sondern auch als einer der besten Mundharmonikaspieler. Er selbst sagt: "Irischer Folkrock ist weich und stark wie Whisky". In die Zunftstubb bringt er einen Mix aus eigenen Liedern mit irischen Klassikern mit. Humor auf Schwäbisch mit badischem Sauerbraten" serviert der beliebte und beleibte schwäbische Humorist Winfried Wagner am 13. Oktober. Groß raus kam er mit der zwölfteiligen Fernsehserie "Laible und Frisch" und ganz aktuell in dem 2017 entstandenen Kinofilm "Do gohd dr Doig"! In der Zunftstubb unterhält er seine Gäste schwäbisch knitz, lyrisch und komisch, ausschließlich mit seinen eigenen Werken. Dazu wird badischer Sauerbraten serviert. Eine Schlagernacht erleben die Gäste am 10. November mit "Jochen & seine Freunde". Musik verbinde und halte jung, heißt es in der Ankündigung. Das zeige sich bei den vier Musikern, die zusammen über 150 Jahre Bühnenerfahrung mitbringen. Sie gehen auf Zeitreise mit Schlagern, die man schon immer gerne, aber auch vielleicht schon lange nicht mehr gehört habe. Für die Zunftstubb haben sie die schönsten Lieder aus den 60er und 70er Jahren ausgesucht. Der Kleinkunstflyer ist in vielen Geschäften und Kreditinstituten erhältlich und auf der Homepage der Gemeinde Ottersweier und der Zunft abrufbar. Kartenbestellungen sind ab Montag, 19. Februar (ab 8 Uhr) für alle sieben Termine möglich bei Melanie Grbavac, (07223) 9797932 oder per E-Mail: Kleinkunst@nz-ottersweier.de. www.ottersweier.de www.nz-ottersweier.de

