Im Hänferdorf angekommen

Stuttgart

Groko bietet Steilvorlage Stuttgart ( lsw) - Im Zeichen der Neuauflage der GroKo liefern sich die politischen Parteien am Aschermittwoch auch in Baden-Württemberg eine Redeschlacht. Der holprige Weg zum Bündnis zwischen Union und SPD bietet allerlei Ansatzpunkte für Verbalattacken (Foto: dpa).

Gernsbach

Bleichhexen stürmen Rathaus Gernsbach (red) - Die Bleichhexen haben gestern Morgen erfolgreich das Rathaus in Gernsbach gestürmt und Bürgermeister Julian Christ abgesetzt. Der neue Schultes nahm die Vorwürfe heiter auf und verantwortete sich am Pranger (Foto: Gareus-Kugel).