Bewusstsein stärken für alltägliche Selbstverständlichkeiten

BT: Herr Geißler, mit dem Ende der närrischen Tage beginnt die Fastenzeit. Welche Bedeutung hat diese Zeit für sie?

Wolf-Dieter Geißler: Fasten hat für mich damit zu tun, das Bewusstsein zu stärken für alltägliche Selbstverständlichkeiten. Es gibt Zeiten, in denen wir feiern können, genauso muss es aber auch Phasen geben, in denen wir Maß halten. Ganz wichtig ist dabei, dass jeder Einzelne sich klar machen muss, was Verzicht für ihn selbst bedeutet. Jeder muss dabei frei entscheiden, ob und was gefastet werden soll. Man ist niemand anderem Rechenschaft schuldig. Nach der Fastenzeit ist es dann auch wichtig, zu reflektieren. Sprich: Was macht der Verzicht mit mir? Man muss schauen und merken, ob die Zeit einen verändert hat.

BT: Fasten bedeutet auch, das Bewusstsein zu stärken für alltägliche Selbstverständlichkeiten. Auf was achten Sie in ihrem privaten Leben zwischen Aschermittwoch und Ostern?

Nachgefragt

Geißler: Ich achte darauf, dass nicht jeder Tag oder jede Woche gleich ist. Grundsätzlich versuche ich, bewusster zu leben. Auf Dinge, die eigentlich zu meinem Alltag gehören, will ich teilweise verzichten. Ich ändere zum Beispiel mein Konsumverhalten.

So lege ich mir fest, welche Summe ich über einen gewissen Zeitraum ausgebe.

BT: Privat ist das eine, beruflich das andere. Was geben Sie den Menschen ihrer Gemeinde mit auf den Weg und gibt es spezielle Herangehensweisen während der Gottesdienste?

Geißler: Während der Fastenzeit habe ich immer mal wieder ein großes Stoppschild in der Kirche mit dabei. Dieses beziehe ich dann teilweise auch in meine Predigten mit ein. Es soll symbolisieren, dass es wichtig ist, auch mal inne zu halten. Beim Stoppschild im Verkehr hält man auch an, schaut nach links und nach rechts und erst danach kann der Weg weitergegangen werden. Es geht ganz klar darum, die Bewusstseinshaltung zu stärken. Ich werde aber niemandem sagen: "Du musst fasten." Dafür ist jeder selbst verantwortlich.

BT: Was hat es damit auf sich, dass gerade von Aschermittwoch bis Ostern traditionell gefastet wird?

Geißler: An Ostern feiern wir einen Neuanfang. Es beginnt die Zeit der Freude. Davor sollte ich das Gegenteil erlebt haben, sprich mich mit dem Verzicht auseinandergesetzt haben. So kann ich an Fastnacht, die Nacht vor dem Fasten, nochmals richtig feiern und dann bewusster leben.