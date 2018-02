Taubenblaues Sitzvergnügen

Bühl (gero) - Gerhard Seiler, Thomas Huber und Jochen Schmidt fühlten sich fast schon an Weihnachten erinnert, nur dass der Weihnachtsmann bereits gestern um 8 Uhr vorgefahren kam. Und er benötigte zur Übergabe seiner Präsente gleich zwei Lastwagen. Aus der Verpackung kamen schließlich 1165 neue Stühle für das Bürgerhaus Neuer Markt. Sie sind erheblich leichter als das alte Sitzmobiliar, das nach 28 Jahren sichtlich in die Jahre gekommen und schon zerschlissen war. Dem Haustechniker-Trio wird die Arbeit fortan erheblich erleichtert. Mit 333 432Euro hatte der Möbelhersteller Brunner aus Freistett bei einer europaweiten Ausschreibung das preisgünstigste Angebot abgegeben. Macht pro Stuhl rund 300 Euro (wir berichteten). Die Finanzierung ist auf die Haushaltsjahre 2017/18 verteilt. Der erste Griff der Haustechniker galt den Armlehnen, um ein Gefühl für das Gewicht zu bekommen. Und der erste Eindruck war positiv. Das Aufstapeln, Schleppen und Aufreihen der Stühle ist die undankbarste, weil eine physisch belastende Aufgabe. Allerdings werden sie dabei zumeist von jugendlichen Aushilfskräften unterstützt. Konkret wiegt jeder Alu-Stuhl je nach Ausstattung (mit oder ohne Armlehne) knapp sechs Kilo, die alten Stahlrohr-Modelle brachten rund zehn Kilo auf die Waage. Im Gegensatz zum alten Gestühl sind die Polster nicht strukturiert und unifarben in Taubenblau (nicht Zwetschgenblau) gehalten. Dafür haben sie an der Rückenlehne eine digitale Nummerierung, so dass künftig feste Sitzplätze vergeben werden können. Gestern Vormittag waren Seiler, Schmidt und die jungen Helfer erst einmal damit beschäftigt, die Stühle vom Verpackungsmaterial zu befreien und 123 von ihnen auf die Empore zu schleppen. 534 passen bei voller Bestuhlung in den großen Saal, weitere 319 in die beiden kleineren Nebensäle. Der Rest kommt in die Musikschule, in die Vereinsräume und in die Künstlergarderoben. Großer Andrang herrschte bereits am Donnerstagabend an der Rampe der Nordfassade. Vereine, Institutionen, aber auch Privatpersonen standen Schlange, um sich für einen Obolus von einem Euro pro Stuhl das alte Sitzmobiliar zu sichern. Zu den Abholern zählten unter anderem die Narrhalla, der Frauenbund, die Rohrhirschmühle in Altschweier, das deutsch-kanadische Luftwaffenmuseum, der Verein Kulturerbe Schwarzwaldhochstraße oder die Ortsverwaltung Vimbuch. Der Schütte-Keller bekam das Mobiliar bereits in der Fastnachtswoche - ganz nach dem Motto der dortigen Fastnachter: "s'Hänferdorf z'erscht!" Die erste größere Bewährungsprobe werden die "Taubenstühle" kommenden Donnerstag zu bestehen haben: Dann nämlich wird innerhalb des Kinder-Abos das Stück "Pettersson zeltet" aufgeführt. Es wird wohl das erste Zelt sein, in dem Stühle stehen, nagelneue obendrein.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gernsbach

Investitionen in "Rockertstrolche" Gernsbach (red) - Die Ortschaftsräte aus Obertsrot und Hilpertsau haben sich mit dem städtischen Haushaltsplan befasst. Kämmerer Benedikt Lang berichtete von hohen Investitionen in Schulen und Kinderbetreuung, speziell in die Tagesstätte "Rockertstrolche" (Foto: Gareus-Kugel). » Weitersagen (red) - Die Ortschaftsräte aus Obertsrot und Hilpertsau haben sich mit dem städtischen Haushaltsplan befasst. Kämmerer Benedikt Lang berichtete von hohen Investitionen in Schulen und Kinderbetreuung, speziell in die Tagesstätte "Rockertstrolche" (Foto: Gareus-Kugel). » - Mehr Bühl

Neue Stühle in Taubenblau Bühl (jo) - Das Bürgerhaus erhält neue Stühle in Taubenblau. 1100 Exemplare mit und ohne Armlehnen werden derzeit in Rheinau gefertigt. Nach Fastnacht soll der Austausch erfolgen. Für die 28 Jahre alten Stahlrohrstühle hatte die Stadt so viele Anfragen, dass das Los entscheiden musste (Foto: jo). » Weitersagen (jo) - Das Bürgerhaus erhält neue Stühle in Taubenblau. 1100 Exemplare mit und ohne Armlehnen werden derzeit in Rheinau gefertigt. Nach Fastnacht soll der Austausch erfolgen. Für die 28 Jahre alten Stahlrohrstühle hatte die Stadt so viele Anfragen, dass das Los entscheiden musste (Foto: jo). » - Mehr