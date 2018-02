Paukenschlag statt Stellungnahme

"Ich werde heute mit der langjährigen Tradition brechen und keine Haushaltsrede halten", sagte er. Dies habe zwei Gründe. So sollten Bürger die Haushaltsreden hören können. Dies sei "hier nicht mehr gegeben", spielte Geißler auf die meist sehr geringe Besucherzahl in den Ratssitzungen an. Schwerwiegender sei aber ein anderer Aspekt: "Jeder von uns gibt sich in seiner Rede Mühe, Schwerpunkte zu setzen und Ziele zu benennen", meinte er. Bei der Umsetzung fehle es aber an Tatendrang. Er mahnte: "Wir müssen wieder aktiver werden." Er habe dies schon in den vergangenen zwei bis drei Jahren gefordert, sei aber nicht erhört worden. "Deshalb wird es von der CDU keine Rede geben." Kommentieren wollten diese Erklärung weder Bürgermeister Greilach noch Vertreter der anderen Fraktionen. Deren Sprecher hielten wie gewohnt ihre Reden.

Armin Kientz (BfL) sah trotz geplanter Ausgaben in Höhe von 900000 Euro für Baumaßnahmen noch "erheblichen Investitionsbedarf". Dringende Maßnahmen wie der Breitbandausbau, die Regenwasserbeseitigung oder die Gebäudeerhaltung seien schon über Jahre zurückgestellt worden. Er zeigte sich aber optimistisch: "Solange unsere Wirtschaft brummt, und die Ausgleichszahlungen fließen, werden wir auch einige dieser Maßnahmen angehen können." Wobei die BfL Ausgleichzahlungen nicht als nachhaltig ansehe.

Michael Meier (FWL) waren beim Verfassen seiner Rede zunächst nicht Inhalte, sondern Personen durch den Kopf gegangen. Der Haushalt ist der letzte von Kämmerer Norbert Graf, der den Finanzplan gemeinsam mit seinem Nachfolger Michael Burkart aufgestellt hat. "Mit Norbert Graf verlieren wir eine Institution im Bereich unseres Finanzwesens und auch der gesamten Verwaltung", bedauerte Meier. Der künftige Kämmerer Burkart scheine aber ein Glücksgriff zu sein. Der Haushaltsplan 2018 sei angemessen und sinnvoll. Bei der Sanierung der Infrastruktur sehen die Freien Wähler allerdings "deutlichen Nachholbedarf". Der Verwaltung gab Meier mit auf den Weg, ein Konzept zur Baulanderschließung zu erarbeiten.

Auch Paul Schneider (SPD) mahnte an, den richtigen Mittelweg zwischen Sparen und Investieren zu finden: "Mangelnde Modernisierung und Sanierung sind die Schulden von morgen", sagte er. Insgesamt sehe die SPD die Stadt aber weiter auf dem richtigen Weg, beispielsweise mit dem Breitbandausbau und dem umfangreichen Kindergartenangebot. Noch nicht abgeschlossen sei die Baggerseethematik, auch die Entwässerung im Gewerbegebiet Sommerfeld werde die Stadt weiter beschäftigen.

Wie in den vergangenen Jahren stimmte Werner Lindner (BfL) als einziger Stadtrat gegen den Haushaltsplan. Er beklagte, dass zahlreiche Projekte, die Bürgermeister Greilach in der Vergangenheit zur Chefsache erklärt habe, "kläglich im Sand verlaufen" seien.

Kommentar