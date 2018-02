Späte Würdigung aufrechter Haltung

Ottersweier - Als die französischen Truppen Anfang April 1945 immer näher rückten, errichteten deutsche Soldaten zwei Panzersperren am nördlichen Ortseingang von Ottersweier - in der Nähe des Hauses von Bernhard Lorenz und seiner Frau Maria. Maria Lorenz sprach einen Leutnant an und bat, die Sperren zu beseitigen, da diese doch keinen Zweck mehr hätten. Der Offizier warnte sie, dass sie sich zurückhalten solle, sonst lasse er sie erschießen.

Bernhard Lorenz beruhigte seine Frau und zog sie ins Haus zurück, doch der Widerstand gegen die Panzersperren ging weiter. Das Paar bewohnte das langgezogene Gebäude in der Hauptstraße 86, das dieser Tage abgerissen wurde.

Lorenz war von 1920 bis 1933 Bürgermeister. Die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten hatte er abgelehnt. Diese Haltung des bekennenden Katholiken gegenüber dem NS-Regime war im Ort bekannt, weshalb er als Bürgermeister 1933 des Amts enthoben wurde. Mit beharrlichem Standvermögen und Vertrauen in die eigene Urteilskraft blieb er seiner Überzeugung, dem Nationalsozialismus zu widerstehen, durch die Zeit der NS-Diktatur treu.

Die beiden Panzersperren wurden letztlich unter Führung des ehemaligen Bürgermeisters und eines Hauptlehrers unschädlich gemacht. Auswärtige Volkssturmmänner konnten zum Abzug bewogen werden. Lorenz hatte in dieser brenzligen Situation den Mut besessen, sich dem weiteren sinnlosen Kämpfen und Sterben in den letzten Kriegstagen zu widersetzen.

Seine vorzeitige Entlassung aus dem Amt des Bürgermeisters war am 7. Juli 1933 erfolgt, begründet mit einem Gesetz des NS-Regimes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Der Bürgerausschuss unter Vorsitz eines Ortsgruppenführers der NSDAP machte den Nationalsozialisten Baptist Scheer zum Nachfolger von Lorenz.

Nach der Amtsenthebung begann für die Familie eine schwere Zeit. Wegen der 1929/30 erfolgten Hauserweiterung mit Neubau und den damit verbundenen Kosten traten finanzielle Probleme auf. Lorenz stand ohne Einkommen da. Die Familie zog aus, vermietete das Hauptgebäude und wohnte bis 1938 in einem kleinen Haus im Garten. Die Mieteinnahmen sowie verschiedene Nebentätigkeiten linderten die finanzielle Not etwas. Erst am 1. März 1941 fand Lorenz eine Arbeit als kaufmännischer Angestellter bei der Firma Muffenrohr in Ottersweier.

Maria Lorenz half bei der Bewältigung der angespannten finanziellen Lage mit. So pachtete sie 1937 für ein Jahr ein Lebensmittelgeschäft in Kuppenheim, als die Frau des jüdischen Besitzers schwanger wurde. Die Familie wohnte in dieser Zeit für ein Jahr in Kuppenheim.

Die Folgen der NS-Gewaltherrschaft bekam die Familie auch auf andere, noch grausamere Art zu spüren. Ein Bruder von Bernhard Lorenz war nach dem Ersten Weltkrieg in der Gefangenschaft verunglückt und aufgrund der schweren Verletzungen geistig behindert, weshalb er in der Heil- und Pflegeanstalt Illenau in Achern lebte. Er wurde 1940 ein Opfer der Euthanasie und ermordet.

Bernhard Lorenz, der politisch zum "Zentrum" tendierte und von Anfang an gegen den Nationalsozialismus war, wurde laut Auskunft seiner im März 2017 verstorbenen Tochter Elisabeth nach der Machtergreifung der Nazis immer wieder von einzelnen Bürgern im Ort befragt, wie es im Dritten Reich weitergehe. Aufgrund seiner oppositionellen Haltung gegenüber dem NS-Regime galt er wohl bei einigen Einwohnern als integre politisch-moralische Instanz.

Seine Frau lehnte die NS-Diktatur genauso ab. Diese Einstellung zeigte sich auch darin, dass keine der vier Töchter Mitglied im "Bund Deutscher Mädel" war. Beide waren praktizierende Katholiken, die aus der Religion heraus ihren Widerstand begründeten und dabei von Pfarrer Möhrle unterstützt wurden.

Mit einer Straßenbenennung soll jetzt ein Zeichen des Gedenkens an Bernhard Lorenz gesetzt werden. Voraussichtlich im März werde der Gemeinderat darüber entscheiden, berichtet Bürgermeister Jürgen Pfetzer auf Anfrage. So wird die Gemeinde in diesem Jahr im Mischgebiet "Brandeichenfeld" eine kurze Erschließungsstraße mit Wendehammer errichten. "Ich möchte dem Gemeinderat vorschlagen, diese Straße Bernhard-Lorenz-Weg zu benennen."