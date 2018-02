Hauptstraße wird für Datenautobahn zum Flaschenhals Lichtenau (sie) - Das Breitbandnetz der Interkommunalen Zusammenarbeit Mittelbaden (IKZ) wächst. Ende März soll nun auch der Ausbau in Lichtenau beginnen. Dafür gab der Gemeinderat am Donnerstagabend grünes Licht. Mit im Boot sitzen die Bühler Stadtwerke. Am IKZ sind neben Lichtenau die Kommunen Bühl, Rheinmünster, Lauf, Sasbach, Seebach und Sasbachwalden sowie der Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen beteiligt. Ihr Ziel: Unter dem Markennamen "Baden.net" selbst für schnelles Internet zu sorgen, nachdem die Telekom zumindest in Teilen der Gemarkungen den Ausbau vernachlässigt hat. Während unter anderem in Bühl und Ottersweier die ersten Kunden schon ans Glasfasernetz angeschlossen sind, hinkte in Lichtenau der Ausbau bislang hinterher, weil die Gemeinde auf einen Zuschussbescheid des Landes wartete. Im November kam die langersehnte Nachricht aus Stuttgart schließlich an, so dass Bürgermeister Christian Greilach im Gemeinderat nun verkünden konnte: "Wir dürfen endlich buddeln." Die Buddelei wird allerdings sehr aufwendig werden, wie Bauamtsleiter Andreas Ludwig skizzierte. Der nächstmögliche Anschluss für die Glasfaserleitung liegt an der Dow-Kreuzung bei Greffern. Von dort aus soll das Kabel über die Stollhofener Straße in Ulm und weiter über die Hauptstraße in die Kernstadt geführt werden. Hinter dem Rathaus folgt ein kleiner Schlenker über Benshurststraße und Bahnstraße, um das Neubaugebiet "Warrett III" anzuschließen. Der weitere Verlauf führt zurück zur Hauptstraße und über den Kreisel am südlichen Stadtausgang entlang des Radwegs nach Scherzheim. Kosten wird das Projekt rund 737000 Euro. Der Gemeinderat vergab die entsprechenden Aufträge einstimmig. Dem gegenüber steht ein Landeszuschuss in Höhe von rund 342000 Euro. Darüber hinaus rechnet die Stadt mit Einnahmen in Höhe von etwa 50000 Euro für 70 geplante Hausanschlüsse. Die Tiefbauarbeiten übernimmt für einen Betrag in Höhe von 398000 Euro die Firma P.O. Bau aus Rheinau. Die Stadtwerke Bühl sicherten sich zwei Stücke vom Kuchen. Sie treten als Lieferant und Monteur des technischen Materials wie Rohrverbände, Verteiler, Technikgebäude und Hausanschlüsse auf. Die beiden Aufträge haben ein Volumen von insgesamt rund 339000 Euro. Knifflig wird für die Firmen vor allem der Ausbau in der Hauptstraße, in der es ohnehin sehr eng zugeht. Die ehemalige B36, die inzwischen zur L75 umgewidmet ist, muss laut Bauamtsleiter Ludwig voraussichtlich in Abschnitten halbseitig gesperrt werden. Geplant sei eine Ampelregelung. Dabei könnte auf die ohnehin stark frequentierte Hauptverkehrsader in diesem Jahr eine noch größere Belastung zukommen. Zwischen Anfang Juni und Ende August wird der Rheinübergang zwischen dem benachbarten Rheinau und Gambsheim für rund zwölf Wochen komplett gesperrt. Der Weg zur Fähre "Drusus" bei Greffern als Alternative führt direkt durch Lichtenau. Darüber hinaus nutzen viele Verkehrsteilnehmer die L75 als Ausweichstrecke, wenn die Autobahn dicht ist. Laut Ludwig sind die übergeordneten Behörden über die geplante Baustelle informiert. Ein genauer Bauzeitenplan muss mit den Firmen noch erarbeitet werden, "wir wollen die Maßnahme aber noch dieses Jahr abarbeiten", kündigte der Bauamtsleiter an. Er betonte allerdings auch: "Wir haben damit noch keine Erfahrung, das ist Neuland für uns."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Forbach

Attraktivität steigern Forbach (mm) - Attraktivität steigern, Arbeitsplätze schaffen, Leitbild umsetzen - das sind die Aufgaben, die sich der Forbacher Gemeinderat bei der Haushaltsverabschiedung gestellt hat. Dazu zählt die Schaffung neuer Gewerbegebiete, dies sei auf dem Wolfsheck-Areal möglich (Foto: av). » Weitersagen (mm) - Attraktivität steigern, Arbeitsplätze schaffen, Leitbild umsetzen - das sind die Aufgaben, die sich der Forbacher Gemeinderat bei der Haushaltsverabschiedung gestellt hat. Dazu zählt die Schaffung neuer Gewerbegebiete, dies sei auf dem Wolfsheck-Areal möglich (Foto: av). » - Mehr Lichtenau

Bürgermeister bringt Haushalt ein Lichtenau (sie) - Eine zweite Rate in Höhe von 590 000 Euro für den weiteren Ausbau des Kanalnetzes in der Dekan-Nöltner-Straße in Ulm (Foto: sie) ist die größte Investition, die der Lichtenauer Haushalt 2018 vorsieht. Am Donnerstag brachte Bürgermeister Christian Greilach den Plan ein. » Weitersagen (sie) - Eine zweite Rate in Höhe von 590 000 Euro für den weiteren Ausbau des Kanalnetzes in der Dekan-Nöltner-Straße in Ulm (Foto: sie) ist die größte Investition, die der Lichtenauer Haushalt 2018 vorsieht. Am Donnerstag brachte Bürgermeister Christian Greilach den Plan ein. » - Mehr