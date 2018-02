Nostalgie in den Farben eines Sonnenuntergangs

Bühl - Wenn Gerhard Linderer einen neuen Film auf den Tisch bekommt, ruft er schon einmal bei einem Kunden an und empfiehlt ihm den Streifen direkt weiter. Der Betreiber der Bühler Efa-Videothek kennt seine Pappenheimer. Seit 1992 besteht der Alltag für ihn und seine Ehefrau Renate aus Actionkrachern, Liebesschnulzen und Komödien - und das soll auch so bleiben. Bislang scheinen sie immun zu sein gegen das Massensterben, das ihre Branche heimgesucht hat. "Irgendwann sind wir die letzte Videothek Deutschlands", sagt Linderer und lacht.

Der 68-Jährige scherzt zwar, aber zumindest in der Region sind die Linderers schon jetzt so etwas wie die letzten Mohikaner. Früher gab es allein in Bühl mehrere Konkurrenten, doch nur "die Efa" in der Geppertstraße ist übriggeblieben. "Natürlich ist auch unser Geschäft rückläufig, aber wir sind noch immer mit Herzblut dabei", sagt Gerhard Linderer. Er macht aber auch keinen Hehl daraus, dass die Einnahmen aus der Videothek allein nicht reichen würden, um den Alltag zu stemmen. Jahrzehntelang hat Linderer zusätzlich bei einem Automobilzulieferer gearbeitet, mittlerweile bezieht er seine Rente. So kann es sich das Ehepaar leisten, als zweites Standbein seiner Leidenschaft nachzugehen.

Das Erfolgsrezept liegt im engen Kontakt zu den Kunden gepaart mit einer moderaten Preispolitik. Linderer bezeichnet sich selbst zwar nicht als ausgesprochenen Filmenthusiasten, im Lauf der Jahrzehnte hat er sich aber ein enormes Wissen angeeignet. Seine Frau ist davon stets aufs Neue beeindruckt: "Es reicht schon, wenn ihm jemand nur eine Szene beschreiben kann, dann zieht er den richtigen Film heraus", erzählt die 62-Jährige.

Auch den Geschmack seiner Kunden kennt er gut, so dass er meistens eine passende Empfehlung aussprechen kann. Diesen Premiumservice gibt es umsonst, die Leihgebühr beträgt je nach Film zwei bis drei Euro. Das ist deutlich günstiger als die Onlinestores von Apple oder Amazon, wo Neuerscheinungen meistens fünf Euro kosten. Und wenn jemand einen Film mal nicht pünktlich zurückbringt, lässt Linderer öfter mal Kulanz walten.

Familien kommen in der dritten Generation

Rund 3900 Kunden umfasst seine Kartei. Die meisten kommen aus Bühl, viele nehmen aber auch die Anfahrt aus den Umlandgemeinden oder sogar aus dem Elsass auf sich. Manche haben sich zum ersten Mal Anfang der 80er Jahre einen Film ausgeliehen, als die Videothek noch in anderen Händen lag - und sind dem kleinen Betrieb bis heute treu geblieben. "Einige Familien kommen mittlerweile in der dritten Generation hierher", erzählt der 68-Jährige.

Wählen können die Kunden aus einem Bestand von rund 480 Blu-Rays und 3000 DVDs. Solche Statistiken hat Linderer handschriftlich in einem Notizbuch festgehalten. Natürlich steht hinter dem Tresen auch ein Computer, an dem vorsintflutlichen Modell hängt allerdings sogar noch ein Nadeldrucker. Aber Linderer muss auch gar nicht im Rechner nachschauen, wenn jemand nach einem bestimmten Film fragt. Wenn er ihn hat, geht er einfach zu dem passenden Regal und zieht ihn hervor. Wie in einer Bibliothek sind die Titel säuberlich sortiert, beispielsweise nach Genre oder auch bekannten Schauspielern. Es gibt sogar ein Regal nur mit Spielfilmen, die auf wahren Begebenheiten beruhen.

Die Wände sehen aus wie ein Kinoschaufenster, so vollgepflastert sind sie mit Plakaten. Und selbst die orangene Farbe der Räumlichkeiten ist von Hollywood inspiriert. Als im Jahr 2003 "Tränen der Sonne" mit Bruce Willis herauskam, fand Renate Linderer das Filmplakat, das einen Sonnenuntergang zeigt, so beeindruckend, dass sie die Videothek im selben Ton streichen ließ.

Wie lang genau die Beiden diese orangefarbene Bastion für Filmfans noch halten werden, wissen sie nicht. Den Mietvertrag verlängern sie immer nur von Jahr zu Jahr. Nicht nur die Streaming-Konkurrenz gönnt sich ein immer größeres Kuchenstück vom Markt, auch den Filmstudios scheint nicht allzu viel am Überleben der Videotheken zu liegen. Teilweise stehen Blockbuster mittlerweile schon in den Verkaufsregalen, ehe sie in den Verleih kommen. Am Ende sitzen die Großkonzerne immer am längeren Hebel. Doch aufstecken will Gerhard Linderer in diesem Kampf David gegen Goliath nicht. Der Mann steht auf moderne Märchen. Einer seiner Lieblingsfilme ist "Pretty Woman".