Schlussstrich unter drei Baustellen gezogen Lichtenau (sie) - Der Gemeinderat Lichtenau zog in seiner vergangenen Sitzung einen Schlussstrich unter drei Sanierungsprojekte in Grauelsbaum. Die Verwaltung legte dem Gremium die Rechnungen für die Arbeiten am Dach des Alten Schulhauses, an der Fassade des Rathauses und für den neuen Sportboden in der Mehrzweckhalle vor. Die Alte Schule, die die Stadt einst verkaufen wollte und damit für einen handfesten Streit mit der Ortsverwaltung sorgte, wurde in den vergangenen Jahren sukzessive erneuert. Nachdem Arbeiten am Glockenturm und der Austausch der Fenster bereits erledigt waren, folgte 2017 die Dachsanierung. Diese kostete rund 60000 Euro. Die letzten offenen Baustellen an dem Gebäude sind damit laut Bauamtsleiter Andreas Ludwig die Fassade und die Zugangstreppe. Ein weiteres Sanierungsobjekt in Grauelsbaum war im vergangenen Jahr das Rathaus. Dort wurde die Fassade erneuert, was laut Ludwig "einen richtig tiefen Griff ins Fachwerk" bedeutete. Die Kosten: rund 54000 Euro. Die dritte Baustelle war die Mehrzweckhalle beim Baggersee, wo ein zusätzlicher Notausgang installiert werden musste. Außerdem tauschte ein Bautrupp den Sportboden aus und erneuerte den Bühnenbelag. Die Schlussrechnung lag bei insgesamt 32000 Euro. Im Vergleich zu den Haushaltsansätzen ergaben sich bei allen drei Projekte zusammengenommen Mehrausgaben in Höhe von rund 11000 Euro. Diese genehmigte der Gemeinderat einstimmig.

