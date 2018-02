Mit Feuer und fetziger Musik den Gästen eingeheizt Von Martina Fuß Bühl - Nach vier Stunden energiegeladener Live-Musik spielt die Band ein abschließendes "What a Wonderful World". Sänger Florian Richter packt nochmals seine unfassbare Louis-Armstrong-Reibeisen-Stimme aus und macht dem Publikum ein Riesen-Kompliment: "Das ist eine so tolle Energie hier, das fühlt sich an wie Familie." Wer da wem Energie gibt, sei dahin gestellt. Tatsache ist, dass die fünf Jungs von "Miles" seit zehn Jahren die jährlichen vier Feuerabende im Kaminstudio beschließen und dabei so viel gute Stimmung erzeugen und so viel Energie freisetzen, dass die Gäste immer wieder aufs Neue hingerissen sind. Gastgeberin Sonja Bach nutzte die Gunst der Guten-Laune-Stunde und engagierte die Band sogleich für die nächste Saison. Ihr Rezept bei der Planung ist so einfach wie genial. Zwei musikalische Top-Acts sind gesetzt: "Miles" und "Peter Götzmanns Jazz Hop Rhythm". Dazu kombiniert sie immer wieder mal was Neues, und am Ende des Winters sind die vier Feuerabende das, was sie nunmehr seit elf Jahren versprechen: Schöne Veranstaltungen in einem besonderen, warmen, fast familiären Ambiente. Die mittlerweile zur Kultband avancierte, ehemalige Abi-Combo der Heimschule Lender Sasbach hat ein breitgefächertes Repertoire. Von Reggae über Blues, Swing, Jazz, Funk und Pop spielen "Miles" Songs aus sechs Jahrzehnten, die eines gemeinsam haben: Sie sind tanzbar und machen allesamt Feierlaune. Ehrensache, dass nach dem ersten Set die Stühle weggeräumt werden, so dass es Platz gibt für die Tanzlustigen. Die Souveränität, mit der Sänger Florian Richter und seine Mitstreiter Marius Harter (Schlagzeug), Manuel Fast (Klavier), Dominik Spether (Saxofon) und Martin Kunkemöller (Bass) ans Werk gehen, ist verblüffend. Sie sind Amateur-Musiker und treten nicht häufig gemeinsam auf. Umso überraschender ist diese vierstündige Bühnenshow mit einem Riesenhit nach dem anderen. "Uns macht es einfach Spaß, wir müssen keine Erwartungen erfüllen und können unbekümmert aufspielen", sagt Florian Richter, an dem möglicherweise auch ein guter Kabarettist verloren gegangen ist. Er bringt in seiner witzigen Moderation den Wiener Schmäh nach Bühl und singt zum Ende des zweiten Sets ein typisches Wiener Lied von der "Winterzeit in Wien". Was so ironisch-böse nach Georg Kreisler klingt, stammt indes aus der Feder von Hape Kerkling. Mit "Nothing for Nothing", "Unchain My Heart", "Loving You Is Killing Me", "Proud Mary" und "Respect" wird den tanzfreudigen Gästen mächtig eingeheizt. Florian Richter hat keine Scheu vor den legendären Stimmen, er kann sie alle singen und noch dazu deren Attitüde einnehmen: Billy Preston, Joe Cocker, Aloe Blacc, Tina Turner und Aretha Franklin. Die Soli von Manuel Fast und Dominik Spether stehen dem stimmlichen Part in nichts nach. Auch sie sorgen mit ihren musikalischen Einfällen und unbändiger Spielfreude für allerbeste Stimmung, während Marius Harter und Martin Kunkemöller einen mächtigen Groove vorgeben. Und wie all die Jahre zuvor endet die Party mit einem langsamen Lied als Zugabe. Richter setzt sich auf einen Stuhl, streckt die Beine von sich und singt mit Tom Waits' knarziger Stimme ein herzzerreißendes "Waltzing Matilda". Nur Manuel Fast begleitet ihn am Klavier. Das Publikum ist einmal mehr begeistert von diesem Feuerabend mit "Miles".

