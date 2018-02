Spitzzüngig bis boshaft Von Udo Barth Bühl - Die Spreu vom Weizen zu trennen fällt ob der inflationären Anzahl von Kabarettisten, Comedians und allerhand Schenkelklopfern nicht eben leicht. Mit der mittlerweile vierten Einladung von Alfred Mittermeier lag der Schütte-Keller goldrichtig. Die Auftritte des Bajuwaren füllten am Wochenende gleich zweimal den Hort geistreichen Kabaretts. Gewöhnungsbedürftig sind allerdings die neuerdings dem Bürgerhaus entlockten Sitzmöbel, denn dem Schreiber dieser Zeilen fehlt der rechte Rand zum Arm auflegen. Den rechten Rand der politischen Landschaft dieser Republik weiß Mittermeier wiederum sehr wohl mit messerscharfen Attacken zu thematisieren - und nicht nur dies, zählt der Wortakrobat doch mithin zum spitzzüngigsten, intellektuell erfrischendsten und mitunter auch boshaftesten Benenner unglaublicher Wahrheiten nördlich der Zugspitze. Der Bruder des zwei Jahre jüngeren berühmten Komikers Michael Mittermeier ist, kurz gesagt, ein Mann zum Nach- und Mitdenken. Wer da nicht genau aufpasst, hat schon verloren. Mittermeier ist zum Ausmisten in die Tiefe des Schütte-Kellers respektive der bundesdeutschen Gesellschaft hinabgestiegen. Seine Mistgabel hat gar viele Zinken, mit der er auch das Hinterteil nicht nur von Politikern aller Couleurs, sondern auch des Durchschnittsmenschen gehörig traktiert. Dies allerdings ohne Blutvergießen, denn der geistreiche Bayer sticht so subtil zu, dass kein Pflaster vonnöten ist. "Ich beginne dezent", warnt er schon mal vor, aber dann.... Er ist wortwörtlich ein rabiater Gesell mit Florett und Säbel. Satire darf bekanntlich alles. Und bei ihm wird das Feld voll ausgekostet, ohne allerdings in peinlichen Attitüden zu enden. Irgendwie kriegt man sogar Mitleid mit seinen mittels Mistgabel aufgespießten Politikern dieser doch recht langweiligen Republik. Ob dies - ja nun, der Mann ist Bayer - die Granden der CSU trifft, oder gar die "Mutti", die mit der Raute, da werden Tränen erzeugt, die eigentlich das Ergebnis seiner bitterbösen Worte sind. Man weiß jetzt nicht, ob es der gefühlten politischen Realität geschuldet ist, die er so hinterfotzig zum Besten gibt, oder der tatsächlichen Sachlage. Politiker in Brüssel als Gestrandete der EU-Szene zu verorten, auch da liegt Mittermeier ganz nah an der Realität. Schräg und unvermittelt klärt der sachkundige Kabarettist auf, wenn es darum geht, einen Hörsturz zu diagnostizieren. "Drei Chinesen mit dem Kontrabass" - wer kennt es nicht, das Kinderliedchen, das bei der Anzahl von über einer Milliarde Einwohner Chinas zum Blackout des Hörvermögens führen könnte. Binnen Sekunden wechselt Mittermeier das Thema. Erkenntnisse pur liefert er dem staunenden Publikum im Schnelldurchlauf. Das hat man so noch nicht wahrgenommen, aber jetzt erst recht: Bei Claudia Roth handelt es sich um die bayerische Version einer Lady Gaga. Dass sie mal in einem Film mit dem Titel "Brett vor'm Kopp" auftrat, ist auch nicht bekannt. Bretter vor dem Kopf zersägt der Mittermeier mittels subtiler Spitzen. Da hat auch der Trump, die US-Rakete des politischen Schwachsinns, kein Mitleid zu erwarten. "Gibt's denn da keine einzige Praktikantin, die ihn wegbläst?" Im Grunde genommen weiß man ja eh nicht in Zeiten von Groko, wo die Politik steht. Laut Mittermeier kann auch ein Linkshänder ein Rechtsträger sein. Ist jetzt eher nicht in der Hose zu verorten, sondern eher bei Sahra Wagenknecht. Dass der Kabarettist auch noch Strategien verschiedener Lösungen zur Integration von Flüchtlingen an der bayrischen Grenze vorschlägt, sollte unbedingt berücksichtigt werden. Ausmisten aus der EU wollen sich ja viele: Katalanen, Basken, Bayern, möglicherweise sogar Hänferdörfler. Aber Vorsicht: "Ein Huhn mit Fieber legt keine Spiegeleier!" Ganz klar wird beim Auftritt von Alfred Mittermeier: Die deutsche Sprache gewinnt an Substanz. Dafür wird heftig applaudiert.

