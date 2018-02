Blasmusikbezirk Yburg-Windeck "gut aufgestellt"

"Nach wie vor ist das Interesse am Musizieren ungebremst, die aktiven Musiker halten ihrem Verein die Treue", frohlockte der Bezirksvorsitzende Sven Wilhelm im Gasthaus "Grüner Baum". Als überaus positiv wertete er zudem den Stopp des Abwärtstrends bei den fördernden Mitgliedern unter den inzwischen nur noch 19 Blasmusikvereinen im Bezirk. Die Zahlen blieben im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant.

Die schlechte Nachricht hingegen kam ganz aus dem Westen des Bezirksgebiets, wo der Musikverein Greffern im November 2017 wegen zu dünner Orchesterbesetzung seine Auflösung bekanntgab. "Trotz allem Bedauern verdient dieser Schritt der Verantwortlichen Respekt", betonte Wilhelm.

Licht und Schatten hingegen gab es beim Jungmusikerleistungsabzeichen. Insgesamt 169 Jungmusiker waren im Spätjahr zu den Prüfungen angetreten. "Das ist erneut ein Tiefststand", stellte Bezirksdirigentin Monika Gutmann ernüchtert fest. Das bedeute ein Rückgang von mehr als 50 Prozent im Vergleich zu 2011, rechnete sie vor. Positiv wertete sie die weiter zurückgehende Durchfallquote auf historisch niedrige 5,8 Prozent. Bei der Nachprüfung am 10. März könnte diese Quote weiter reduziert werden. Trotz unterschiedlicher Entwicklungen der statistischen Werte verteidigte der Bezirk im gesamten Verbandsgebiet seine herausragende Stellung. 40 Prozent aller Teilnehmer kommen von Yburg-Windeck. Bei der höchsten Prüfungsstufe, dem Abzeichen in Gold, waren es sogar 57 Prozent.

Bei aller Freude über die eigene Spitzenstellung im Blasmusikverband Mittelbaden fand Gutmann auch kritische Worte: "Die Entwicklung beim Qualitätsbaustein Bezirksjugendorchester in den drei anderen Bezirken sollten den Verband aufhorchen lassen", mahnte sie. Den Bezirk Yburg-Windeck wertet Gutmann als "gut aufgestellt", denn praktisch alle der inzwischen nur noch 19 Mitgliedsvereine engagierten sich in der Jugendförderung und beim Leistungsabzeichen.

Auf betont hohem Niveau agierte im vergangenen Jahr das Jugendorchester des Blasmusikbezirks. Das aus 90 Musikern aus nahezu allen Mitgliedsvereinen mit einem Durchschnittsalter von etwas über 17 Jahren bestehende Ensemble unterstrich beim Jahreskonzert im Bühler Bürgerhaus seinen gewohnt hohen Leistungsstand. Am 14. April beginnen die Probephasen für die neue Konzertsaison, das Bezirkskonzert am 4. November und die Weihnachtsmatinee am 23. Dezember.

Der Bezirksvorstand traf sich zu insgesamt drei Sitzungen, bilanzierte Schriftführerin Cindy Huck. Überaus gut besucht war die Seniorenfahrt nach Breisach mit über 130 Teilnehmern, hieß es.

Sabrina Faust und Melanie Herp richteten den Fokus der Jugendleitung auf die Neuerungen beim Jungmusikerleistungsabzeichen in Silber. Dieses Thema wird die Arbeit der Jugendbetreuerinnen maßgeblich beeinflussen. "Wir wollen die vereinsübergreifende Zusammenarbeit fördern und unsere Vereine bei der Jugendwerbung unterstützen", gab Herp die Marschroute vor.

Ein Vortrag über allgemeine Probleme und die Zukunft der Musikvereine von Alexandra Link rundete die Versammlung ab. Ein Novum gab es auch noch: Erstmals umrahmte eine Blasmusik-Combo, bestehend aus einigen Mitgliedern des Bezirksjugendorchesters und des Bezirksvorstands die Veranstaltung.

Vorsitzender Wilhelm sprach Bezirksdirigentin Monika Gutmann Dank und Anerkennung für ihr inzwischen 20-jähriges Engagement aus. "Es ist faszinierend, wie Du unsere Jugendlichen dauerhaft für die Blasmusik begeisterst", lobte er. Seit 22 Jahren führt Andreas Vögele die Finanzen bei der Bezirksorganisation. Daneben obliegt dem Flügelhornisten der Affentaler Musikanten die Organisation von Konzertreisen und der Seniorenausflüge. Seit 30 Jahren ist Albrecht Müller von der Stadtkapelle Bühl im Bezirksvorstand aktiv. Wilhelm lobte insbesondere dessen große Erfahrung und Gelassenheit bei organisatorischen Fragestellungen.