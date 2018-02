Bläserklassen in Kooperation mit den Schulen ein Erfolgsmodell Bühlertal (eh) - Viele gelungene musikalische Höhepunkte, talentierter Nachwuchs, ein engagierter Festbetrieb und eine gute Finanzlage: Das vergangene Vereinsjahr spiegelt wider, dass bei den Bühlertäler Musikanten die Führungsmannschaft, die musikalische Ausrichtung und die Kameradschaft stimmen. Alle Aufmerksamkeit gilt nun dem Osterkonzert am 1. April unter dem Motto "Texas". In diesem Jahr sind es zehn Jahre, dass Dirigentin Katherine Flynn-Hartmann die Kapelle musikalisch führt. "Das zehnte Osterkonzert ist etwas Besonderes, etwas Persönliches für mich, genauso wie es auch Texas für mich ist", verwies sie auf ihre heimatlichen Wurzeln in dem US-Bundesstaat. Sie machte neugierig: "Texas ist nicht nur Cowboys und Indians, sondern beinhaltet viele Themen, die man nicht erwartet." Unter der Überschrift Abenteuer ließ die Dirigentin das Vereinsjahr humorvoll Revue passieren und erinnerte an Höhepunkte. Besonderes Lob zollte sie der Jugendkapelle Bühlertal, Eisental, Altschweier. Mit elf Auftritten hätte sie so viele Konzerte wie noch nie bewältigt. Die meisten würden auch in der großen Kapelle mitspielen. Flynn-Hartmann dankte den Nachwuchsmusikern dafür, dass sie diese Doppelbelastung auf sich nehmen. Sie stellte fest: "Die Jugendkapelle hat sich in den letzten Jahren musikalisch und menschlich großartig entwickelt." Für den Bereich Jugend informierte Lisa Bäuerle über die vielfältigen Angebote. Zehn Kinder nutzen die Möglichkeit der musikalischen Früherziehung und der "Trommel-Tiger". Ein Erfolgsmodell sind die Bläserklassen, betreut von Flynn-Hartmann, in Kooperation mit den beiden örtlichen Schulen. Zwölf Schüler umfasst die Klasse, die 2016/2017 gegründet wurde, acht sind es in einer zweiten Bläserklasse des aktuellen Schuljahres. Ausgebildet werden Klarinette (sechs), Saxofone (neun), Trompete (eine), Flügelhorn (zwei) und Tenorhorn (zwei). Der stellvertretende Vorsitzende Sven Wilhelm vermittelte mit einer Statistik einen Eindruck vom tatkräftigen Elan der Kapelle. 86 Termine seien bewältigt worden, wobei im Durchschnitt 30 Musikanten dabei waren. Neben Proben, Konzerten, auswärtigen Auftritten, Ständchen und Heckenfesten gab es auch wieder eine Alteisensammlung mit dem Förderverein. Für den Bereich Festbetrieb berichtete Udo Geiges unter anderem von manchen Wetterkapriolen bei den Heckenfesten. Für den Bereich Verwaltung informierte Jürgen Kunz, aufgrund von Todesfällen, über einen Schwund von 16 passiven Mitgliedern auf jetzt 460. Die Gesamtmitgliederzahl liegt bei 585. Kassierer Wolfgang Forcher berichtete von einem leichten Kassenplus. Durch guten Festbetrieb und Spenden könnten die hohen Kosten der Jugendausbildung gestemmt werden. Die Kasse hatten Simone Braun und Jürgen Schrimpf geprüft. Im Rahmen der Entlastung dankte Bürgermeister Hans-Peter Braun für das Engagement. Er meinte: "Die Zuhörer sind begeistert von der Musik und spüren auch das gute Miteinander der Kapelle." Bei den Wahlen wurde Uwe Bäuerle als Vorsitzender in geheimer Wahl bestätigt. Per Akklamation wurden Wolfgang Forcher, Günter Meier, Jochen Kunz, Frank Kunz, Ewald Frey, Markus Blum, Simone Braun und Jürgen Schrimpf in ihren Ämtern bestätigt. Simon Sucher wird künftig den Bereich musikalischer Betrieb leiten, Julia Baumann den Bereich Jugend. Weiterer Höhepunkt in diesem Jahr wird ein Doppelkonzert zusammen mit der Bühler Stadtkapelle zum Auftakt des Bühler Kultursommers sein.

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben