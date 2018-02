Von der Bürgerschule zum "Windeck"

In der langen Zeit erlebte die Einrichtung mehrere Namensänderungen. So wurde aus der höheren Bürgerschule zunächst eine Großherzogliche Realschule. Im Anschluss folgte die Realschule Bühl, das Realgymnasium und 1937 erfolgte eine Umbenennung per Erlass in "Alt-Windeck-Schule, Oberschule für Jungen in Bühl, Amt Bühl", die aber auch weiterhin Mädchen besuchten. Im Jahr 1945 erhielt die Schule die Bezeichnung Gymnasium und wurde mathematisch-naturwissenschaftlich ausgerichtet, bis sie 22 Jahre später ihren heutigen Namen erhielt. Seit 1967 trägt die Lehranstalt in der Humboldtstraße die offizielle Bezeichnung Windeck-Gymnasium. Mit diesem Schritt wurde der Neubau beziehungsweise das heutige Gebäude im Niederfeld, in Angriff genommen, welches 1972 an den damaligen Schulleiter Kremer übergeben werden konnte. Nur zwölf Monate später hatte das Gymnasium dann auch erstmals die Zahl von 1000 Schülern übertroffen.

Dass nicht immer alles nach Plan lief, ist in dieser langen Zeitspanne eigentlich nicht verwunderlich. So ging das Windeck aufgrund eines Hochwassers im Niederfeld (1978) quasi baden und musste 1992 unter anderem einem Brand im Lüftungsschacht standhalten.

Ein ständiger Begleiter der Schulhistorie sind die Bauaktivitäten. Nach dem Neubau beschloss der Technische Ausschuss knapp 20 Jahre später einen Erweiterungsbau mit Sternwarte für 3,4 Millionen D-Mark. Im Jahr 2009 wurden die naturwissenschaftlichen Räume für mehr als 800000 Euro saniert und aktuell beschäftigen sich die Bühler damit, wie es mit dem Westflügel des Gebäudes (wir berichteten) weitergeht.

Nachdem zum 100-jährigen Bestehen eine 336-seitige Festschrift erschien, wird das Schulleben und die -geschichte zum diesjährigen Jubiläum auf 244 Seiten zu lesen sein. Olaf Stiborsky und Michaela Bertele nahmen im wahrsten Sinne des Wortes das Heft in die Hand und kümmerten sich federführend um die Gestaltung der Ausgabe. Diese wird erstmals am Samstag beim Tag der offenen Tür zum symbolischen Preis von 12,50 Euro verkauft. Dabei gaben sich die Verantwortlichen alle Mühe und schildern in der modern gestalteten Ausgabe, die zunächst 750 Mal gedruckt wird, das Schulleben vom Beginn bis heute. Das Herz der Festschrift ist eine über 20-seitige Chronik, die nicht nur die Schulgeschichte zeigt, sondern auch die Bühler Stadthistorie vor dem Weltgeschehen beleuchtet. Im Laufe des Jahres folgen weitere Veranstaltungen, die sich auf das Jubiläum beziehen. Im Mittelpunkt steht das Festwochenende am 16. und 17. November mit Jubiläumsfeier.