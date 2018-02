Kooperationen sollen Bekanntheitsgrad steigern

Karlsruhe



Ein Verführter der Händel-Festspiele Karlsruhe (red) - David Hansen singt am 16. Februar in der Eröffnungspremiere "Alcina" bei den Karlsruher Händel-Festspielen die Partie des verführten Ruggiero - und dafür brauche es eine schöne Stimme und gute Kondition, wie der australische Countertenor sagt (Foto: Tonje Thilesen). » Weitersagen (red) - David Hansen singt am 16. Februar in der Eröffnungspremiere "Alcina" bei den Karlsruher Händel-Festspielen die Partie des verführten Ruggiero - und dafür brauche es eine schöne Stimme und gute Kondition, wie der australische Countertenor sagt (Foto: Tonje Thilesen). » - Mehr