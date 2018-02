2,5 Millionen Euro fließen in Bauaufträge

3,5 Millionen Euro will Ottersweier 2018 investieren, von denen 2,5 Millionen Baumaßnahmen betreffen. Dafür werden 1,8 Millionen Euro den Rücklagen entnommen. Auf eine Darlehensaufnahme kann verzichtet werden. Gestiegen sind die Umlagen, die die Kommune zu leisten hat. Zugute kommen ihr gute Steuerprognosen. Die Einkommensteuer soll im laufenden Jahr 3,83 Millionen Euro in die Gemeindekasse spülen. Im Vorjahr waren es 3,38 Millionen, also 450000 Euro weniger.

Für den Ausbau des Breitbandnetzes sei die Aufnahme von Darlehen gerechtfertigt, sagte Linus Maier (CDU). Im Kernhaushalt seien indes keine Neuverschuldung und ein weiterer Abbau von Schulden vorgesehen. Investitionen in den Erhalt der Infrastruktur der Gemeinde in Höhe von 1,15 Millionen seien bedeutend und der zweithöchste Betrag seit 2002. Die gute Finanzlage habe man der Konjunktur zu verdanken. Mit 500000 Euro fördere man 2018 direkt oder indirekt die Vereine und das Ehrenamt und das sei gut so. Zu zögerlich gehe es mit dem notwendigen Hochwasserrückhaltebecken Aspich/Münchhof voran, an dem man 2018 weiter planen werde.

Einziges Hochbauprojekt 2018 sei die Restsanierung der Grundschule Unzhurst für rund 122000 Euro, erklärte Georg Friedmann (Freie Wähler). Mit den Parkplätzen bei Maria Linden sei man weiterhin unzufrieden, doch ohne Förderzusage könne man nicht tätig werden. Eine wichtige Aufgabe werde es, Flächen für den Geschosswohnungsbau zur Verfügung zu stellen und Bauträger zu begeistern, bezahlbare kleine Wohneinheiten zu schaffen. Es bestehe ferner der Wunsch nach einem Naturkindergarten. "Wir sind in der Lage aktiv unsere Zukunft zu gestalten", stellte Friedmann fest. Das Maßnahmenpaket für 2018 sei stramm geschnürt.

Von möglichen zusätzlichen Erweiterungen in Kindergärten sprach Herta Finkbeiner-Schilling (SPD). Handlungsbedarf sieht sie auch beim Thema Barrierefreiheit und dem Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs. Sie hob hervor, dass die Gemeinde 85000 Euro für ein Museumskonzept für das Eicher-Wilhelme-Hus zur Verfügung stellt. Weitere Gelder fließen in die Sportzentren Hägenich und Unzhurst sowie in das Gemeindezentrum St. Johannes.

Nico Paulus (Grüne) verwies auf die ökologischen Zusammenhänge und die Notwendigkeit, die Ottersweierer Dächer mehr für die Gewinnung von Solarstrom zu nutzen. Er wünsche sich mehr Lademöglichkeiten für Elektroautos, den schnellen Anschluss der mit Glasfaserkabel versorgten Gebiete an das schnelle Internet und einen Zugang zu sozialen Einrichtungen für alle.