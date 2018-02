Die Hochwasser-Gefahrenkarten sind da Bühl (red) - Das lange Warten hat ein Ende: Die Hochwasser-Gefahrenkarten liegen vor. Deren Aussagen sind maßgeblich bei der Beurteilung von Bauvorhaben. Die Karten weisen für das Einzugsgebiet Acher-Rench im Teilbearbeitungsbereich 330 die gefährdeten Überflutungsflächen im Maßstab 1:10000 aus. (red) - Das lange Warten hat ein Ende: Die Hochwasser-Gefahrenkarten liegen vor. Deren Aussagen sind maßgeblich bei der Beurteilung von Bauvorhaben. Die Karten weisen für das Einzugsgebiet Acher-Rench im Teilbearbeitungsbereich 330 die gefährdeten Überflutungsflächen im Maßstab 1:10000 aus. Die Karten liegen ab 1. März öffentlich aus und können von jedermann kostenlos im Landratsamt Rastatt sowie in den Rathäusern der Stadt Bühl und der Gemeinden Bühlertal, Ottersweier, Lichtenau, Rheinmünster, Sinzheim, Hügelsheim und Iffezheim eingesehen werden. Das Kartenmaterial ist außerdem online abrufbar unter www.landkreis-rastatt.de und www.hochwasserbw.de. Als "festgesetzte Überschwemmungsgebiete" gelten nach dem Wassergesetz die Bereiche zwischen oberirdischen Gewässern und Dämmen oder Hochufern, Gebiete, in denen ein Hochwasserereignis statistisch einmal in 100 Jahren (HQ 100) zu erwarten ist, und Gebiete, die auf der Grundlage einer Planfeststellung oder Plangenehmigung für die Hochwasserentlastung oder -rückhaltung beansprucht werden. Die Karten wurden durch die Flussgebietsbehörde in Abstimmung mit den Kommunen und der unteren Wasserbehörde erstellt und liefern laut Landratsamt "konkrete Informationen über die mögliche Ausdehnung und Tiefe einer Überflutung bei Hochwasser". Sie sind Grundlage für Maßnahmen der Gefahrenabwehr und des Katastrophenschutzes und sollen auch der Eigenvorsorge bei Bauvorhaben entsprechend dem Hochwasserrisiko dienen. In den Bereichen der Kategorie HQ 100 gelten besondere wasserrechtliche Vorschriften. So untersagt das Gesetz die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen, das Erhöhen oder Vertiefen der Bodenoberfläche, das Lagern von wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen und die Umwandlung von Wiesen in Ackerland. Die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen ist bei einem möglichen Jahrhunderthochwasser verboten, für bestehende Anlagen gelten gesetzliche Nachrüstfristen für einen hochwassersicheren Betrieb. Anlagen zur Lagerung wassergefährdender Stoffe dürfen nur errichtet und betrieben werden, wenn die Stoffe nicht abgeschwemmt oder freigesetzt werden können.

