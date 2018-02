Verhandlungen befinden sich auf der Zielgeraden

Bühl - Angesichts des Immobilienbooms scheint es fast unglaublich, dass ein Gebäude in schönster Bühler Aussichtslage seit fast zehn Jahren keinen Käufer findet. Es handelt sich allerdings um ein ganz besonderes Objekt: das Kloster Neusatzeck. Doch jetzt steht offenbar eine Vertragsunterzeichnung kurz bevor. Ein Investor plant ein Pflegeheim.

Bereits seit 2009 sucht die Kölner Firma Pro Secur im Auftrag der Dominikanerinnen einen Käufer für das sogenannte Mutterhaus mit seinen 89 Zimmern und einer Wohnfläche von 6370 Quadratmetern. Jetzt könnten die Bemühungen von Erfolg gekrönt werden. "Es geht nur noch um Kleinigkeiten", sagt Pro-Secur-Geschäftsführer Ralf Olbrück. Verhandlungen mit einem potenziellen Käufer, der aus der Region stamme, hätten mittlerweile zur dritten und wohl letzten Version eines Vertragsentwurfs geführt. Er rechne damit, der Erzdiözese Freiburg die Unterlagen in den kommenden zwei bis drei Wochen zur Prüfung vorlegen zu können. Anschließend stehe dem notariellen Vollzug des Geschäfts nichts mehr im Weg.

Mit der Unterschrift wäre die Zukunft des Mutterhauses allerdings noch nicht endgültig besiegelt. Laut Olbrück soll in das Vertragswerk eine Klausel aufgenommen werden, die den Verkauf unter einen Vorbehalt stellt: nämlich dem, dass der Investor seine Pflegeheim-Pläne baurechtlich auch realisieren kann. "Das ist üblich. Man kann niemandem zumuten, die Katze im Sack zu kaufen", meint der Geschäftsführer. Der Interessent habe bereits erhebliche Vorarbeit in die Planungen gesteckt, die für das Areal eine große Veränderung bedeuten würden. "Es ist gut möglich, dass nicht alle Gebäudeteile stehen bleiben", deutet Olbrück an, dass die Reise in Richtung Neubau gehen könnte.

Der Interessent gehe davon aus, bis Ende des Jahres Klarheit über die Realisierungschancen seines Vorhabens zu haben. Eine Schätzung, die aus Olbrücks Sicht aber etwas zu optimistisch sein könnte: "Ich kann mir vorstellen, dass wir die Klausel auch nochmal um ein halbes Jahr verlängern müssen."

Über den möglichen Kaufpreis hüllt sich der Geschäftsführer in Schweigen. Er liege im siebenstelligen Bereich, aber deutlich unter den 2,5 Millionen Euro, die noch zu Beginn der Verkaufsbemühungen aufgerufen waren. Der Abschlag sei nicht verwunderlich, da mittlerweile eine lange Zeit der Überbrückung vergangen sei, in der das Gebäude unter anderem als vorübergehende Unterkunft für Ordensschwestern vom Bodensee und zuletzt für Flüchtlinge genutzt wurde. Die Dominikanerinnen seien mit der Höhe des voraussichtlichen Erlöses einverstanden.

Im Bühler Rathaus sieht Oberbürgermeister Hubert Schnurr die Entwicklung positiv. Er freut sich über den Fortschritt nach all den Jahren: "Es wird dadurch ein weiterer Leerstand in den Höhenlagen vermieden. Ein erfreulicher Nebenaspekt ist zudem, dass neue Arbeitsplätze geschaffen werden." Dass das Geschäft kurz vor dem Zieleinlauf doch noch platzen könnte, glaubt Olbrück nicht: "Wir gehen von einem positiven Ergebnis aus." Im schlimmsten Fall habe Pro Secur aber auch noch einen zweiten Interessenten in der Hinterhand, der dann zum Zuge kommen könnte.

Dass sich der Verkauf des Mutterhauses so lang hinzieht, sei 2009 nicht absehbar gewesen. "In der Regel gehen wir bei solchen Objekten von einem Zeitraum für die Vermarktung von drei Jahren aus", erzählt er. Doch es kann auch noch länger dauern als im Fall von Neusatzeck. Ende vergangenen Jahres habe sein Unternehmen den Verkauf eines anderen Klosters abgeschlossen - nach 17 Jahren.