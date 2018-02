Neuer Burgherr auf Altwindeck

Bühl

Schlesische Philharmonie in Bühl Bühl (red) - Die Schlesische Philharmonie Kattowitz ist am 8. März zu Gast im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl. Im Gepäck haben die Musiker Sinfonien von Beethoven sowie Werke von Mozart. Als Solistin tritt an diesem Abend die australisch-japanische Geigerin Kana Ohashi auf (Foto: Stadt).