Besser als der Schnitt, aber mit weißen Flecken

Spitzenreiter in Sachen schnellem Internet im Wahlkreis 33 (Baden-Baden/Bühl) sei Sinzheim, gefolgt von Baden-Baden und Bühl.

Insgesamt verfügten in dem Wahlkreis rund 82 Prozent der Haushalte über eine Versorgungsrate von mindestens 50 Mbit/s. Der Landesdurchschnitt liege bei 78 Prozent. Diese Geschwindigkeit gelte als Schwellenwert für eine ausreichende Datenübertragungsrate. In Sinzheim sei eine solche Bandbreite in 98,3 Prozent aller Haushalte verfügbar.

Auf Platz zwei folgt Baden-Baden mit einer Quote von 94,2 Prozent. Platz drei belegt Bühl (90,3), gefolgt von Bühlertal (87,3) und Hügelsheim (73,5).

Besonderen Nachholbedarf gebe es in Rheinmünster (42,8), Ottersweier (38,1) und ganz besonders in Lichtenau (5,4). Dort hat die Telekom den Breitbandausbau bislang nur in Grauelsbaum und Muckenschopf vorangetrieben, wo aber nur 30 Mbit/s erreicht werden. Damit ist die Stadt laut Wald auch Schlusslicht bei der Übertragungsrate. Wie berichtet, soll in Lichtenau aber Ende März der Aufbau eines Glasfasernetzes im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit Mittelbaden (IKZ) beginnen. Kosten wird das Projekt rund 737000 Euro, vom Land zugesagt sind Zuschüsse in Höhe von 342000 Euro.

Als finanzpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion sichert Wald zu, "die derzeitigen Bemühungen um den Ausbau der schnellen Datenautobahnen vehement zu unterstützen". Derzeit lägen aus dem Wahlkreis 33 vier weitere Förderanträge in Höhe von insgesamt 1,2 Millionen Euro vor. Wald betont: "Bei Anträgen aus den Kommunen steht die Landesförderung grundsätzlich zur Verfügung. Es gilt also, die noch notwendigen Kraftakte gemeinsam zu schultern." Schnelles Internet sei für Wirtschaft und Bürger existenziell wichtig. Es gehe um Daseinsvorsorge und die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit. Er habe sich nachdrücklich für die zwischenzeitlich erreichte Qualität eingesetzt. "Doch wir müssen uns weiter anstrengen und die weißen Flecken mit einer guten Datenautobahn von der Landkarte tilgen. Es kann und darf nicht sein, dass eher ländliche Gemeinden abgehängt bleiben", meint Wald.