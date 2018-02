Brücke zwischen Schule und Gesellschaft Sasbach (sp) - Verantwortung füreinander im Schulleben wahrnehmen, Jugendliche beim Mündigwerden begleiten, Energien bündeln und das Ansehen der Bildungsstätte fördern: Das sind einige der Ziele, die vor 25 Jahren in der Satzung für das Kuratorium der Heimschule Lender verankert wurden. Mit der konstituierenden Sitzung, die am 7. März 1993 stattfand, und der Gründung des Kuratoriums setzten die Verantwortlichen der Heimschule Lender das um, was die Satzung der Schulstiftung der Erzdiözese Freiburg vorgab: "Für jede Einrichtung der Stiftung soll vor Ort ein Kuratorium geführt oder neu errichtet werden. Es dient dem Zweck, die lokale und regionale Verbindung der Einrichtung zum kirchlichen, gesellschaftlichen und politischen Umfeld zu gewährleisten sowie die historische Eigenart und Tradition der Schule zu wahren." Weitere Aufgabe ist es, die Gestaltung des Schullebens außerhalb des Unterrichts zu fördern, für die Zusammenarbeit mit den ehemaligen Schülern und Eltern zu sorgen und die Schule ideell und materiell zu unterstützen. Neben Renchens Bürgermeister Bernd Siefermann gehören kraft Amtes (stimmberechtigte Mitglieder) Sasbachs Bürgermeister Gregor Bühler als Stellvertreter, Dekan Georg Schmitt (Dekanat Acher-Renchtal), Pfarrer Jens Bader, Dekan Martin Schlick (Dekanat Baden-Baden), Clemens Fritz (Volksbank in der Ortenau) und Angelika Gleichmar, Vorsitzende des Elternbeirats, dem Kuratorium an. Neben gewählten, stimmberechtigten Mitgliedern sind auch beratende vertreten, wie Schulleiter Lutz Großmann und Gerd Sarcher von der Vereinigung der Altsasbacher. Die Umsetzung der in den Statuten festgelegten Ziele ist den Kuratoriumsmitgliedern mit dem früheren Vorsitzenden, Bernhard Friedmann, und dem heutigen, Bürgermeister Siefermann, bei unterschiedlichen Themen und Aufgaben gelungen. So etwa bei der Diskussion über die Grundordnung an den Stiftungsschulen, die Energie- und Umweltprojekte an der Heimschule oder die Einführung des Compassion-Projektes. Viele Gespräche wurden mit den Verantwortlichen der Erzdiözese über die Schließung des Internates und des Schwimmbades geführt. Weitere Themen waren das 125-jährige Schulbestehen, die Einrichtung der Hackschnitzelanlage, das Comenius-Projekt und das Lender-Museum im ehemaligen "Mädchen-Wohnheim" und Tagesheim als Modell der freiwilligen Ganztagesschule. Beachtung fand die Vortragsreihe "Lender bewegt" mit Avi Primor, dem ehemaligen Botschafter Israels in Deutschland, dem Theologen Hermann Häring, dem Vatikan-Journalisten Mario Galgano oder dem Jesuiten-Pater Klaus Mertes.

