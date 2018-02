Burgruine vorläufig geschlossen



Von Joachim Eiermann Bühl - Erwin Junker war kurz entschlossen, als ihm die Besitzerin der Burg Windeck ein Kaufangebot machte. "Das war vor etwa vier Wochen", schildert er. Er fackelte nicht lange und griff sofort zu, "damit die Burg in guten Händen bleibt." Schon vorgestern wurde bei einem Notartermin der Kaufvertrag unterzeichnet (siehe BT von gestern). Noch am gleichen Tag machte der neue Burgherr den öffentlichen Zugang zur Burgruine dicht - rein aus Sicherheitsgründen, wie er betont. Die Schließung soll nicht von Dauer sein. Auf die Burg hat Junker, Gründer und Inhaber der Junker-Maschinenfabrik in Nordrach, gewissermaßen schon seit Jahrzehnten ein Auge, sprich: Er sieht sie von seinem Kappelwindecker Wohnsitz aus, der in geringer Entfernung unterhalb der Ruine liegt. Dabei habe er schon mehrfach mit Sorge beobachten müssen, wie Besucher auf die Zinne kletterten, auf dem Mauerkranz standen und herumliefen. "Wenn da einer runterfällt, gibt es ein Problem." Die Verantwortung für die Absturzgefahr wolle er nicht tragen. Fürs Erste wird der neue Eigentümer eine sicherheitstechnische Überprüfung des Bergfrieds von einem TÜV-Gutachter vornehmen lassen. Alsdann dürfte davon auszugehen sein, dass eine Schutzvorrichtung erforderlich werde, so Junker. Beispielsweise Glaswände, wie sie inzwischen bei vielen Aussichtspunkten die Regel seien. Sobald der TÜV "grünes Licht" gebe, stehe der Turm wieder uneingeschränkt zur Verfügung. Bis es soweit ist, soll der Aufstieg aber nicht gänzlich tabu bleiben. Führungen seien weiterhin möglich, wenn durch die Aufsicht des Burgführers gewährleistet werde, dass kein Teilnehmer auf die Mauer steige. Junker: "Das werde ich alles demnächst mit Herrn Deschner besprechen." Polizei-Pensionär Hermann "Männel" Deschner, umtriebiges Mitglied der Kappler Narrenzunft Allda, die mehrere Burgfeste auf Altwindeck veranstaltete, erklärt seit vielen Jahren kleinen und großen Gästen die Burg: Schülern (vor allem Dritt- und Viertklässler mit dem Mittelalter auf dem Lehrplan) und erwachsenen Geschichtsinteressierten. Zu den Besuchern zählen häufig auch Hochzeitgäste, fungiert die Burg doch als Außenstelle des Bühler Standesamts. Die Führungen seien stets eine "Mordsgaudi" mit Standarte, Kettenhemd und Ritterrüstung, berichtet Deschner. Er selbst schlüpft dabei in eine "mittelalterliche Gewandung", wenn er von den einst glorreichen Rittern von Windeck und vom kargen Burgalltag erzählt. Was das Restaurant und das Hotel mit 21 Betten betrifft, plant Junker keine Veränderungen. Er bekennt sich auch zum langjährigen Pächter Rolf Fischer: "Hoffen wir, dass er noch lange oben bleibt." Fischers Team betreibt außer dem Panorama-Lokal auch die Vesperstube im einstigen Pferdestall. Mit der Burg Windeck betritt Junker gastronomisch kein Neuland. So verfügt er bereits über ein Restaurant in der Nähe seines Firmensitzes und ist unter anderem auch Eigentümer eines Hotels mit 220 Betten in Tschechien, wo seine weltweit agierende Unternehmensgruppe ein Zweigwerk betreibt. Der Unternehmer, der die Burg samt Reb- und Waldflächen übernommen hat, erzählt, seit vielen Jahren auch als Vollerwerbslandwirt tätig zu sein. Ihm obliegen rund 50 Hektar Wald und 30 Hektar Agrarland in Nordrach. Junker ist Ehrenbürger des Schwarzwalddorfs nahe Biberach im Kinzigtal. Seit mehr als 50 Jahren liegt dort die Zentrale der von ihm aus dem Nichts gegründeten Unternehmensgruppe. Für rund 15 Millionen Euro entsteht derzeit ein neuer Firmensitz am Stadtrand von Gengenbach in Form eines fünfstöckigen Gebäudes für bis zu 300 Mitarbeiter. Die Junker-Gruppe ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer in der Herstellung von Hochgeschwindigkeits-Schleifmaschinen.

Bühl

