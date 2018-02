Lkw-Schleichverkehr nervt Weitenunger Bürger Bühl (ar) - "Das ist ja fast Rekordbesuch", freute sich der Weitenunger Ortsvorsteher Daniel Fritz, denn die Stühle im Sitzungssaal des Rathauses waren am Mittwochabend gut besetzt. Zwar standen nur zwei Tagesordnungspunkte in der Ortschaftsratssitzung an, doch waren mehrere Bürger gekommen, um ihrem Ärger über den zunehmenden Lkw-Verkehr im Ort Luft zu machen. "In den Kurven der Weitenunger Straße kommt es immer öfter zu Staus, weil die viel zu langen Lastwagen zu viel Platz brauchen und es dadurch nicht selten zu Engpässen kommt", beschrieb eine Bürgerin, die in der Weitenunger Straße wohnt, die Situation. Vielfach würden die Lkw sogar über den Gehweg fahren, was für Fußgänger eine Gefährdung darstelle. "Die Straße wurde damals nicht für solch lange Lkws gebaut", war von anderen Bürgern zu hören. Sie wünschten sich eine Begrenzung der Tonnage und der Geschwindigkeit. Viele Lkw-Fahrer nutzten die Weitenunger Straße als Abkürzung zwischen der Autobahn und dem Baden-Airpark über das Schiftunger Tor. Kurzfristig werden wir hier keine Abhilfe schaffen können", bedauerte Daniel Fritz, der bestätigte, dass der Kurvenradius in der Weitenunger Straße nicht für Sattelzüge geeignet sei. Eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 sei auf der Kreisstraße auch nur eingeschränkt möglich. Die Hoffnung einiger Bürger, dass durch den Lückenschluss der B3 neu eine Entlastung kommen könnte, teilte Oberbürgermeister Hubert Schnurr nicht unbedingt. Er informierte, dass laut Aussage des Regierungspräsidiums Karlsruhe die letzte Lücke bei Sinzheim bis zum Jahre 2021 geschlossen werden soll. Fritz versprach abschließend, das Gespräch mit der im Baden-Airpark ansässigen Spedition zu suchen. Der Ortsvorsteher informierte außerdem, zeitnah mit dem Förderbescheid für den Breitbandausbau in Weitenung zu rechnen. Eine Bestätigung über die Erfüllung aller Kriterien liege vor. Im ersten Bauabschnitt soll das Glasfaserkabel vom Industriegebiet bis zum Weitenunger Wohngebiet westlich des Sandbachs verlegt werden. Der restliche Teil der Ortschaft soll 2019 in einem zweiten Bauabschnitt folgen. Hierfür müsse ein separater Antrag gestellt werden, so Fritz. OB Schnurr nahm an der Sitzung teil, um das 20-jährige Engagement des CDU-Ortschaftsratmitglieds Karl Huck zu würdigen. Huck war am 29. Januar 1996 als Nachrücker in den Ortschaftsrat eingezogen, wo er bis 1999 tätig war. Am 26. Juli 2001 rückte er ein zweites Mal nach und wurde seither dreimal wiedergewählt. "Sie haben am Ratstisch viel erlebt", sagte Schnurr und erinnerte an die Hochwasserschutzmaßnahmen, das Neubaugebiet "Kreuzfeld" und die Umgestaltung des Friedhofs. Zudem habe sich Huck stets aktiv am Dorfleben beteiligt. Schnurr überreichte das Verdienstabzeichen in Silber des Städtetages Baden-Württemberg sowie eine Urkunde und einen Wandteller der Stadt Bühl. "Du hast einen Großteil Deines Lebens hier verbracht", lobte Ortsvorsteher Fritz. Er schätze Huck als Kollegen sehr, weil dieser mit seiner sachlichen Kritik die Diskussion im Ortschaftsrat belebe.

