Große Bühne für Bigger Bang und Frontmann Uli Heinzle

Gaggenau

Kaffeebauer aus Leidenschaft Gaggenau (er) - Andrés Quintanilla Bellucci ist in vierter Generation Kaffeebauer. Kürzlich war der Experte aus El Salvador zu Gast in der Eisenwerk-Rösterei. Dort informierte er über den Kaffeeanbau und vermittelte viel Wissenswertes rund um die beliebten Bohnen (Foto: Rohwer). » Weitersagen (er) - Andrés Quintanilla Bellucci ist in vierter Generation Kaffeebauer. Kürzlich war der Experte aus El Salvador zu Gast in der Eisenwerk-Rösterei. Dort informierte er über den Kaffeeanbau und vermittelte viel Wissenswertes rund um die beliebten Bohnen (Foto: Rohwer). » - Mehr

Rastatt

Besucherzuwachs im Rastatter Kino Rastatt (dm) - Das Multiplex-Kino Forum Rastatt hat in seinem zweiten Jahr des Bestehens deutlich mehr Besucher angezogen als im "Premierenjahr", als knapp 200 000 Filmfans ein Ticket gelöst hatten. Man verzeichne 2017 einen Zuwachs von 19,2 Prozent, so die Bilanz (Foto: fuv). » Weitersagen (dm) - Das Multiplex-Kino Forum Rastatt hat in seinem zweiten Jahr des Bestehens deutlich mehr Besucher angezogen als im "Premierenjahr", als knapp 200 000 Filmfans ein Ticket gelöst hatten. Man verzeichne 2017 einen Zuwachs von 19,2 Prozent, so die Bilanz (Foto: fuv). » - Mehr