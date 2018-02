Frisch verliebt ins Ehrenamt

Untergebracht sind die Kalaraschi im städtischen Vereinsheim. Während ihres Aufenthalts, der noch bis Montag dauert, absolvieren sie ein straffes Trainingsprogramm mit Theorie- und Praxiseinheiten bis in die Abendstunden. Dabei geht es um Löscheinsätze, technische Hilfeleistungen oder den Umgang mit Atemschutzgeräten. "Das ist kein Erholungsurlaub", stellt Dußmann klar. Der Bühler Kommandant war gemeinsam mit weiteren Helfern 2016 und im vergangenen Jahr in Moldawien, um den Kollegen tonnenweise Ausrüstung wie Uniformen, Atemschutzgeräte oder Schläuche zu bringen. Beim Gegenbesuch stehen nun Einsatztaktiken und der richtige Umgang mit den Geräten im Mittelpunkt.

Der Testlauf im Hof des Feuerwehrgerätehauses ist für Dußmann aufschlussreich: "Ich muss erst einmal sehen, wo die Kollegen stehen", meint er und beobachtet aufmerksam, wie die Moldawier in Windeseile die Schläuche ausrollen und mit Kupplungsstücken verbinden. Nur wenige Augenblicke später stehen jeweils zwei Mann an zwei Spritzen und simulieren einen Löschangriff. "Technisch sind sie fit", lautet Dußmanns Urteil.

Sein Amtskollege Vasile Zaharia aus der Rayonsgemeinde Sipoteni ist dankbar für die Unterstützung aus der Zwetschgenstadt. "Wir haben schon einige Fortschritte gemacht und gute Ergebnisse erzielt", erzählt er auf Rumänisch, übersetzt von Johann Schmidt vom DRK. Zaharia ist Major beim Militär und Berufsfeuerwehrmann. Mittlerweile ist er aber Feuer und Flamme für das Konzept einer freiwilligen Wehr. "Ich habe mich seit 2016 verliebt in diese Idee", schildert er die positiven Folgen, die das Bühler Engagement in Kalarasch hat. Mittlerweile verfüge Sipoteni schon über eine Truppe von 40 Ehrenamtlichen.

Auch in der Gemeinde Oniscani trägt das Projekt Früchte. Bürgermeister Gheorghe Grecu, in Personalunion Chef der Feuerwehr, ist bereits zum dritten Mal zu Gast in Bühl. In seiner Kommune fiel der Startschuss 2015 mit neun Aktiven. Seitdem sind 18 hinzugekommen. "Wir sind die Pioniere", sagt er mit Blick auf die landesweiten Strukturen der Republik Moldau. Es bestehe aber auch in anderen Regionen großes Interesse an dem Konzept. "Ich hoffe, dass es sich weiter verbreiten wird", sagt Grecu.

Teil der Delegation ist auch der stellvertretende Landrat von Kalarasch, Nicolai Rozembac. Er ist zwar noch kein aktiver Feuerwehrmann, will bei den Schulungen in Bühl aber trotzdem mitmachen. "Es ist wichtig, dass die Leute, die Entscheidungen treffen, wissen, wovon sie reden", meint er.

Ein Satz, den Dußmann nur unterstreichen kann. Er ist angetan von so viel Motivation. Generell sei die positive Einstellung seiner Gäste inspirierend. So könnten beide Seiten viel voneinander lernen.