Kommunikatives Wohnmodell Ottersweier (jo) - Das ehemalige Wohnhaus des Altbürgermeisters Bernhard Lorenz in der Hauptstraße 86 wurde dem Erdboden gleichgemacht. Der Abriss bereitet den Boden für den Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern. Eine Bauherrengemeinschaft zweier Personen beabsichtigt, die insgesamt 16 Wohnungen zu vermieten. "Hier könnte sich ein Mehrgenerationen-Wohnen ausbilden", erklärt Michael Schönle, der zusammen mit seinem Architektenkollegen Thomas Velten das Projekt plant. Im gemeinsamen Büro Planum in Bühl liegen Pläne und Ansichten bereits fertig in der Schublade, der Bauantrag soll in Kürze gestellt werden. Aufs Tempo drücken die Beteiligten nicht. Die Bauarbeiten sollen - nach vorbereitenden Erdarbeiten im Sommer oder Herbst - erst gegen Ende des Jahres starten, gewährt Schönle Einblick in den Terminplan der beiden Eigentümer. Nach etwa einem Jahr Bauzeit, spätestens im Frühjahr 2020, sollen die Mieter die Zwei- bis Vierzimmerwohnungen beziehen können, die je nach Schnitt 62 bis 150 Quadratmeter geräumig ausfallen. Vier der Wohnungen sind im Penthousestil konzipiert. Der Abriss des Altgebäudes dieser Tage hatte Signalwirkung. Die ersten Mietinteressenten haben sich bereits vormerken lassen, berichtet der Architekt. Die Planung sieht auf dem 2668 großen Gelände an exponierter Stelle nahe der Ortsmitte zwei dreigeschossige Einzelgebäude mit Flachdächern vor. Der Wohnqualität wegen habe man sich für eine lockere Bebauung des Areals entschieden, unterstreicht Schönle: "Man hätte durchaus stärker verdichten können." Die Weite zwischen beiden Gebäuden betrage 20 Meter. Dazwischen liege eine 600 Quadratmeter große Grünfläche mit Spielecke, Grillstelle und überdachter Sitzgelegenheit. Damit soll ein kommunikativer Ort für die Mieter im Freien entstehen: "Es wäre schön, wenn sich hier eine Gemeinschaft bildet." Zur vielbefahrenen Hauptstraße sind eine Schallschutzwand und ein drei Meter breiter Grünstreifen vorgesehen. Zwei Zufahrten führen zu den insgesamt erforderlichen 28 Stellplätzen, teils mit Carports, allesamt auf dem Gelände integriert. "Ein Parken der Bewohner auf der Hauptstraße wird damit vermieden", erläutert Schönle weiter. Jedes der voll unterkellerten Gebäude erhält einen Fahrradraum mit eigener Zufahrtsrampe. In den Heizräumen wird mit Gasbrennwerttechnik oder Pellets ein Energiestandard über die gesetzlichen Vorschriften hinaus angestrebt. Große Wäsche- und Trockenräume sollen den Gemeinschaftssinn ebenfalls fördern. Zum Konzept gehört auch, die beiden Gebäude mit ortsansässigen Firmen hochzuziehen. "Wir haben die Möglichkeit, auf gute Firmen der Region zurückgreifen zu können", sagt Schönle. Eine zeitliche Herausforderung stelle sich gleichwohl: Derzeit sind alle Betriebe stark ausgelastet.

