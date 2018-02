Förderverein schenkt Musikschule dritten Konzertflügel

Bühl - Die Prominenz des Jubiläumsevents kommt aus Baden-Baden. Wenn der "Verein der Freunde und Förderer der städtischen Schule für Musik und darstellenden Kunst Bühl" am Samstag, 24. März, sein 25-jähriges Bestehen feiert, erhält die Big Band Brass & Fun musikalische Unterstützung von Marc Marshall. Und Wolfgang Grenke spricht über musisch-kulturelle Bildung. Die Veranstaltung bei USM (Beginn 19.30 Uhr) ist öffentlich, der Kartenvorverkauf beginnt am Montag im Bürgeramt.

Zum letzten Mal wird Bernd Kölmel an diesem Abend Brass & Fun, das Vorzeigeorchester der Zwetschgenstadt in Sachen Jazz, leiten. Der Musikschulleiter hatte im Dezember angekündigt, Bühl in Richtung München zu verlassen. Das Jubiläumsevent kommt (ohne, dass dies im Programm vermerkt ist) damit auch einer großen Abschiedsparty gleich - veranstaltet an jenem Ort, wo Kölmel zusammen mit seiner Big Band und Szene-Größen viele Jahre den Jazztival-Brunch zelebriert hat. Bernd Wagner, USM-Geschäftsführer in Bühl, habe sofort zugestimmt, die Montagehalle für diesen besonderen Abend zur Verfügung zu stellen, freut sich der Scheidende.

Im Vordergrund der Festlichkeit soll jedoch stehen, den vielen Freunden und Förderern für deren Unterstützung danke zu sagen. Über 100000 Euro, schätzen der aktuelle Vorsitzende Dr. Markus Schaub und Schriftführerin Kerstin Rothhaupt, dürften in den vergangenen 25 Jahren an Mitteln gesammelt und über Dritte generiert worden sein.

Gelder, über welche die Musikschule selbst nicht verfügt, die aber notwendig sind, um etwa besondere Instrumente zu beschaffen, Konzertreisen zu ermöglichen, Stipendien an hochbegabte Schüler zu vergeben oder das Schulgeld für Kinder aus sozial schwachen Familien zu übernehmen. Aktuell erhalten auch vier Kinder von Geflüchteten auf diese Weise Musikunterricht, verdeutlicht Kölmel.

"Die erfolgreichen Musical-Aufführungen und die Musiktheaterprojekte wie 2017 ,Der kleine Tag' wären ohne den Förderverein gar nicht möglich gewesen", ergänzt Kölmel. Auch der Bühler Musikwettbewerb, dessen sechste Auflage im Dezember geplant ist, zähle zu den gemeinsamen Kooperationen und dient der Talentförderung. Die Initiative "Musik verbindet Kulturen" für Bühler Erstklässler, entstanden in der Zeit hohen Flüchtlingsaufkommens, werde ebenfalls vom Förderverein getragen. Dabei wird Musik spielerisch erlebt.

Nächste Großtat beim Jubiläumsevent wird sein, dass der Verein einen dritten gestifteten Konzertflügel im Wert von 20000 Euro übergibt. Die Erste, die ihn vor Publikum spielen wird, ist Carmen Kohler, Pianistin der Big Band. Unter dem Motto "In Concert" treten Brass & Fun zusammen mit dem Sänger Marc Marshall im Anschluss an die offizielle Feierstunde auf.

Zu Beginn gibt es einen Sektempfang der Affentaler Winzer, ehe Vorsitzender Schaub die bis zu 300 Gäste begrüßt. Mit Wolfgang Grenke wurde der Präsident des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags sowie der Industrie- und Handelskammer Karlsruhe als Festredner gewonnen. Sein Thema: "Der Wert musisch-kultureller Bildung in unserer Gesellschaft." Der Förderverein sieht die Stadt in dieser Hinsicht auch dank eigenen Mittuns gut aufgestellt. Auf der Einladungskarte steht zu lesen: "Wir können heute mit einem gewissen Stolz sagen: Die Bühler Musikschule ist in der Region ein Aushängeschild für musikalische Bildung."