Vermögen vermehrt und Mieter betreut

Striebel stellte auch dessen Nachfolger vor: Zum 1. März werde Rainer Strack (Oberachern) die Geschäftsführung übernehmen. Der Bühler Genossenschaft ist Strack bestens bekannt, denn der erfahrene Bankfach- und Immobilienwirt bringt sich seit 2013 als ehrenamtliches Vorstandsmitglied ein. Seit einem Jahr führt Strack zusammen mit seiner Tochter Sarah ein selbstständiges Haus- und Mietverwaltungsunternehmen in Achern. Zuvor war er fast 20 Jahre Bereichsleiter der Immobilienabteilung der Volksbank Bühl gewesen.

In der Laudatio für Meixel führte Striebel aus: Ausgerechnet 2009, als die Bühler Wohnungsbaugenossenschaft ihr 60-jähriges Bestehen feierte, habe sie sich in schwierigem Fahrwasser befunden. Mit Meixel, ab 1. Januar 2010 Geschäftsführer, sei fundiertes betriebswirtschaftliches Denken, gepaart mit Weitsicht und enormem Engagement zum Zuge gekommen. In seiner Ägide seien die Bilanzsumme um fast 24 Prozent auf sechs Millionen Euro und die Rücklagen von 986000 auf 2165000 Euro gewachsen.

Von 2010 bis 2017 habe die Genossenschaft in ihre 122 Wohnungen für Instandhaltung und Modernisierung rund 1,6 Millionen Euro investiert, überdies: "Dank einer erwirtschafteten Eigenkapitalquote von 42 Prozent sind wir heute in der Lage, auch einen Neubau mit 17 Wohnungen im Bestand zu haben. Die marktgerechte Weiterentwicklung unseres Wohnungsangebotes bekam dadurch neue Impulse", betonte Striebel.

Meixel habe seine Tätigkeit nicht nur im Verwalten des Genossenschaftsvermögens gesehen, sondern auch stark in der Betreuung der Mieter. "Dabei ging er keinem Konflikt aus dem Weg, so dass es dem geschulten Mediator gelang, juristische Auseinandersetzungen weitestgehend zu vermeiden", betonte Striebel. Dass Meixel 2013 auch in den Vorstand berufen worden sei, habe zu mehr Transparenz und Akzeptanz der Entscheidungen geführt. Da Meixel weiter Vorstandsmitglied bleibe, gingen dessen Sachverstand, Menschenkenntnis und Erfahrung der Genossenschaft nicht verloren, meinte Striebel. Er überreichte Roland Meixel Ehrenpräsente und ein Blumengebinde für dessen Ehefrau Anna, ohne deren Rückdeckung er nicht so viel Zeit für die Genossenschaft hätte aufbringen können.

Meixel würdigte in seinem Rückblick den Anteil seiner engsten Mitarbeiterin Daniela Breuninger am Erfolg. Er zeigte sich hochzufrieden mit der Entwicklung der Genossenschaft, mit der (fast) vollendeten EDV-Umstellung und vor allem mit den im Herbst bezogenen, neuen Büroräumen im "Steinmetzhaus" in der Hauptstraße.