Mit Pulitzer-Preis gekröntes Debüt Bühl (red) - Nach und nach kommen die Vorurteile und Weltanschauungen vier sehr unterschiedlicher Menschen zum Vorschein und buchstäblich auf den Tisch. Zwischendurch werden Pfeffermühle und Brot hin- und hergereicht. Als schließlich der Alkohol die Zungen löst, werden die Diskussionen hitziger - das sind Szenen aus dem Schauspiel "Geächtet", das im Rahmen der städtischen Theater-Aboreihe am Montag, 19. März, 20 Uhr, im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl aufgeführt wird. (red) - Nach und nach kommen die Vorurteile und Weltanschauungen vier sehr unterschiedlicher Menschen zum Vorschein und buchstäblich auf den Tisch. Zwischendurch werden Pfeffermühle und Brot hin- und hergereicht. Als schließlich der Alkohol die Zungen löst, werden die Diskussionen hitziger - das sind Szenen aus dem Schauspiel "Geächtet", das im Rahmen der städtischen Theater-Aboreihe am Montag, 19. März, 20 Uhr, im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl aufgeführt wird. Das Schauspiel von Ayad Akhtar wurde mit dem renommierten Pulitzer-Preis für Theater 2013 gewürdigt. Das Tournee-Theater Thespiskarren aus Hannover bringt das Stück in einer Koproduktion mit den Stuttgarter Schauspielbühnen nach Bühl. Die Schauspieler Natalie O'Hara, Patrick Khatami, Jillian Anthony, Markus Angenvorth und Mark Harvey Mühlemann spielen unter der Regie von Karin Boyd. In seinem Debütstück diskutiert Akhtar anhand aufgeklärter Karrieristen im vermeintlich politisch korrekten Fahrwasser aktuelle, brennende Themen der US-amerikanischen Gesellschaft zwischen Integration, alltäglichem Rassismus und Terrorismus. Zum Inhalt: Amir Kapoor lebt den amerikanischen Traum: Der Sohn pakistanischer Einwanderer ist Anwalt und arbeitet in einer renommierten jüdischen Kanzlei in New York. Er trägt teure Hemden, genießt gutes Essen und wohnt in einem Loft. Seine Strategie heißt Assimilation, sein Problem Identität. Denn Integration bedeutet für Amir die Abkehr von den eigenen Wurzeln wie dem Islam. Anders seine Frau Emily: Die weiße Amerikanerin ist aufstrebende Malerin und hat durch die Kunst die islamische Kultur für sich entdeckt. Als bei einem Abendessen mit ihrem jüdisch-amerikanischen Kurator Isaac und dessen afroamerikanischer Frau, Amirs Arbeitskollegin Jory, eine Diskussion über religiöse Traditionen eskaliert, verliert Amir inmitten aller Positionen die Kontrolle. Er holt zum Befreiungsschlag aus und bringt das eigene Selbstbild ins Wanken. Karten gibt es im Vorverkauf in der BT-Geschäftsstelle.

