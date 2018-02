Bühler Tafelverein vor Neuanfang

Bühl - Der Bühler Tafelverein, vor zehn Jahren aus der Taufe gehoben, gerät in die Schlagzeilen. Dem bisherigen Alleinvorstand wird vorgeworfen, die Finanzen des gemeinnützigen Vereins veruntreut zu haben. Die Geschäftsführerin des Tafelladens, Renate Schneider, spricht von einer "ungeheuren Situation". Mehr als 77000 Euro soll sich der gelernte Bankkaufmann zwischen September 2016 und November 2017 angeeignet haben.

Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden hat Anfang des Monats Anklage wegen des Verdachts auf Untreue in 67 Fällen erhoben, bestätigt deren Sprecher Michael Klose. Der Beschuldigte sei geständig und zur Schadenswiedergutmachung bereit.

Für den 12. März ist eine Mitgliederversammlung anberaumt, in der umfassend über die Vorkommnisse informiert werden soll, kündigen Renate Schneider und Sandra Hüsges an. Die in Bühl lebende Ingenieurin engagiert sich seit vielen Jahren bei der Tafel und ist eine von vier Personen, die sich im vergangenen Jahr bereiterklärten, zu kandidieren und den Vorstand zu komplettieren. In dem am Donnerstag verschickten Einladungsschreiben werden die rund 120 Tafel-Mitglieder über die Ereignisse und den angerichteten Schaden in Kenntnis gesetzt. Die Mitarbeiter seien informiert, lässt die Geschäftsführerin wissen.

Der der Untreue Beschuldigte war seit März 2016 alleiniger Vorsitzender, nachdem in einer turbulenten Mitgliederversammlung drei gewählte Kandidaten aus dem Umfeld des Caritasverbands Baden-Baden ihre Ämter nicht angenommen hatten. In dieser Funktion besaß er als Einziger Bankvollmachten, erklärt Schneider. "Kein anderer, weder seitens des Tafelladens noch ein Steuerberater oder frühere Vorstände, hatte seither Einblick in die Buchführung und Buchungsunterlagen des Vereins", wird den Mitgliedern in dem Brief versichert. "Es gab keine Möglichkeit der Kontrolle", so Schneider. Der Betrieb des Tafelladens sei stets sichergestellt gewesen. Dies gelte auch in Zukunft, wirbt sie bei Kunden, Spendern und Lieferanten um Vertrauen.

Seit der Wahl sei keine ordentliche Mitgliederversammlung mehr einberufen worden, schildert die Geschäftsführerin die Chronologie der Ereignisse. Der Jahresabschluss 2016 habe nicht fertiggestellt werden können. Auf mehrfache Nachfragen und Aufforderungen von Geschäftsführerin und Steuerberaterin, fehlende Unterlagen beizubringen, habe der Vorsitzende nicht reagiert oder sie nur sukzessive vorgelegt. Die Versammlung habe daraufhin in das erste Quartal dieses Jahres verlegt werden müssen.

Kurz vor Weihnachten, berichtet die Geschäftsführerin, sei sie von der Polizei als Zeugin befragt und über die Ermittlungen informiert worden. Einem Bankmitarbeiter waren im Zuge einer Regelüberprüfung Unregelmäßigkeiten bei den Buchungen aufgefallen, die daraufhin zur Anzeige gebracht wurden. Die Bemühungen, die "verfahrene Situation" zu managen und eine Mitgliederversammlung einzuberufen, hätten sich als sehr schwierig erwiesen. Nach einer Rücktrittserklärung des Vorsitzenden habe das Registergericht in Mannheim zweimal das Begehren abgelehnt, einen Notvorstand einzusetzen. Erst in einem dritten Anlauf habe es zugestimmt, Sandra Hüsges zu bevollmächtigen, zur Mitgliederversammlung einzuladen.

Seit Mitte Januar seien nun alle Finanzunterlagen beim Steuerberater. Bis auf den veruntreuten Betrag seien alle Geldein- und -ausgänge ordnungsgemäß verbucht. Schneider rechnet damit, dass ein Teil des Geldes zurückgeführt wird, in welcher Höhe sei allerdings ungewiss. Eine Teilsumme sei bereits beglichen.

Der unter Anklage stehende bisherige alleinige Vorstand bestätigt die Ermittlungen gegen ihn, will sich aber nicht weiter äußern. Unabhängig von dem Untreuevorwurf sei bereits im vergangenen Jahr in Absprache mit den designierten Vorstandskandidaten geplant gewesen, dass er sich von seinem Amt zurückziehe.

Am 12. März werden in der öffentlichen Mitgliederversammlung im Alban-Stolz-Haus alle Missstände auf den Tisch kommen. "Es muss Transparenz hergestellt werden", sagt Schneider. Gleichzeitig soll ein klares Signal in Richtung Neuanfang gesetzt werden. Neben Vorsitzendem und Stellvertreter stehen auch Schatzmeister, Schriftführer und Kassenprüfer zur Wahl.