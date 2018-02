Als ob Kanada Deutschland im Fußball schlagen würde Bühl (jo) - Der Bühler Profibergsteiger Ralf Dujmovits entdeckt seine Begeisterung für Eishockey. Anlass dazu gab das packende Halbfinale zwischen Deutschland und Kanada am Freitag in Pyeongchang. Seine kanadische Lebenspartnerin Nancy Hansen und er ließen Kletterei, Ausdauertraining oder Büroarbeit sein. Beide Sportler gönnten sich vielmehr einen Fernsehnachmittag auf dem heimischen Sofa und fieberten bei den Olympischen Winterspielen mit "ihrer" jeweiligen Mannschaft. Die Kanadierin gab währenddessen ihrem Partner noch einen Schnellkurs in Eishockey-Grundwissen. Das Spiel mit dem Puck ist Nationalsport in ihrem Heimatland. Als der wundersame Sieg des deutschen Teams gegen den 26-maligen Weltmeister und neunfachen Olympiasieger Kanada im Schlussdrittel noch zu kippen drohte, konnte Dujmovits nur noch im Stehen zuschauen. Aber dann konnte er jubeln: Die wohl größte Überraschung der Winterspiele war perfekt. Hansen erwies sich trotzdem als faire "Verliererin" und klatschte ab. Enttäuscht war sie jedoch schon: "Es ist ein sehr trauriger Tag für Kanada." Auf ihrem Facebook-Account schrieb sie ihren Freunden: "Ich kann Euch gar nicht erzählen, wie hart das für mich war, Kanada gegen Deutschland verlieren zu sehen. Unglaublich! Die Deutschen kennen Eishockey gar nicht!" Diese Aussage trifft zwar nur bedingt zu, Ralf Dujmovits gestand ihr jedoch, zuvor noch nie eine Eishockey-Partie komplett verfolgt zu haben. Die Dimension des sportlichen Wunders deutete Nancy Hansen so: "Das war, wie wenn Kanada Deutschland im Fußball schlagen würde."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben