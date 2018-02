Vom Times Square zur Disco beim Ochsen-Wirt

(urs) - Als den "König des schwäbischen Kabaretts" kennt man ihn im "Ländle": Christoph Sonntag. Ein Mann, vor dessen losem Mundwerk nichts und niemand sicher sind. Am Freitag war der Comedian zu Gast im ausverkauften Bürgerhaus und lief mit seiner aktuellen Show "Bloß kein Trend verpennt" zu absoluter Topform auf, gespickt mit viel Selbstironie und geschliffenem Humor. Alle seine Pointen wirken lässig hingeworfen. Dahinter versteckt sich allerdings immer ein gesellschaftskritischer Kern: mal politisch, mal philosophisch, mal ironisch und spitzfindig, aber immer zum Brüllen komisch, immer auf den Punkt und selbstsicher inszeniert.

"Hallo Bühl!" - nur diese zwei Worte braucht Sonntag, um das Publikum für sich zu gewinnen. Energiegeladen wird der 54-jährige Stuttgarter in den nächsten zwei Stunden über die Bühne hüpfen, agil, locker und bestens drauf. "Ich muss gar nix" könnte man den Grundakkord seiner Show nennen, ein frecher Einspruch gegen die ewig coolen Trendsetter aus Wirtschaft und Politik, die ständig mit neuen Moden den Alltag erschweren wollen.

Der rote Faden seines Programms, einen imaginären Tag in seinem Leben mitzuverfolgen, ist eine brillante Idee und gibt ihm Gelegenheit, alltägliche Dinge auf die Schippe zu nehmen: den Waldorfkindergarten seiner Kinder ("Da lernt man, wie man es zu nichts bringt und es selbst nicht merkt"), ein Besuch im Männerschönheitssalon zur Haarentfernung ("Da sehen dann alle Männer aus wie frisch geschlüpfte Delfine") oder ein Besuch im Fair-Trade-Laden ("Zur Stärkung der veganen Bio-Life-Balance"). Schließlich outet er sich als heimlicher Currywurstesser ("Ich verkleide mich. Mit Bart, Mütze und Sonnenbrille schleiche ich mich heimlich zum Curry-Imbiss. Dort treffe ich dann die anderen Waldorfschul-Väter").

Das Bühnenbild beeindruckte: Der Times Square in New York, passend dazu als Eingangsmelodie der Song "New York, New York". Dazu eine Videoleinwand, auf der immer wieder lustige Clips eingespielt werden (oder die imaginäre Tageszeit). Ab und zu steigt sogar aus einem großen Schornstein echter Rauch auf.

Wer in einer Show in der ersten Reihe sitzt, muss zwangsläufig damit rechnen, Teil davon zu werden. Im Bürgerhaus traf es Alice und Jürgen, die Sonntag immer gekonnt in die Show einband. Ein Running-Gag, der jedes Mal erneut zündet. Vom Times Square auf die Bühnen der großen Welt ist nur ein kleiner Schritt. So wettert der Kabarettist über Erdogan sowie Donald Trump ("Dead Clown Walking") und attestiert Horst Seehofer ein "Porzellan-Syndrom" ("Der hat nicht alle Tassen im Schrank").

Es ist ein absolutes Highlight, wenn Sonntag als Bauchredner seine Handpuppen Winfried Kretschmann und Günther Oettinger spielen lässt und diese witzig hin und her kaspern. Außerdem drischt er als Bruder Christophers auf die Politiker ein, in dem er Merkel als "Nebelkrähe" bezeichnet: "Die Kanzlerin hat schon lange die Orientierung verloren!" Schließlich erzählt er noch von seinen Erfahrungen beim Urologen und nimmt zu guter Letzt seine schwäbischen Landsleute mit ihrer sprichwörtlichen Sparsamkeit und ihrem Gespür für Vermarktung auf die Schippe.

Sogleich erweist er sich als Paradebeispiel dieser Gattung und hält dem Publikum seine zahlreichen CDs und Bücher zum Kauf entgegen. Natürlich komme der Erlös der 2007 gegründeten "Christoph-Sonntag-Stiphtung" - mit ph - zugute. Das macht den smarten Schwaben nur noch sympathischer. So erntet er langanhaltenden frenetischen Applaus, als er bei der versprochenen Zugabe, in der "Diskothek beim Ochsen-Wirt" die "gute alte Zeit" Revue passieren lässt: Der Kamin raucht mal wieder und die Bühne ist in blaues Licht getaucht und Christoph Sonntag tanzt, "abr hanoi", er hottet mit vollem Körpereinsatz so richtig ab.