Bei einer Rallye "Windeck-Luft" geschnuppert

Auch die Besucher aus dem "Heute" waren teilweise überrascht von dem vielfältigen Angebot und den zahlreichen Exponaten, die veranschaulichten, dass mit allen Sinnen gelernt wird. Beim Rundgang am Tag der offenen Tür des Windeck-Gymnasiums wurde zudem deutlich, dass der Schule nicht nur die Vermittlung von Wissen, sondern auch von sozialen Kompetenzen am Herzen liegt. Streitschlichter, Schulsanitäter oder "Windeck weltoffen" sind hierfür gute Beispiele. "Wir wollen, dass die Kinder hier gut ankommen", betonte die stellvertretende Schulleiterin Andrea Körner.

Der Übergang von einer kleinen Grundschule an eine große Schule mit rund 900 Schülern und 90 Lehrern soll den Kindern auch dadurch erleichtert werden, dass jede Klasse mit zwei Klassenleitern besetzt ist, die in separaten Stunden das soziale Miteinander und die Gemeinschaft fördern. Zusammen mit Schulleiter Bruno Bangert gab Körner einen Einblick in die Angebote des Gymnasiums, das als offene Ganztagesschule geführt wird, über eine Mensa verfügt und bis in drei Jahren als drittes Profilfach neben Spanisch und Naturwissenschaften auch Sport anbieten wird. Die neuen Fünftklässler sind die Ersten, die den Sport-Zug wählen können.

Einen praxisnahen Einblick in den Schulalltag gab es für Kinder wie Eltern bei separaten Führungen. Während sich Eltern das Schulhaus zeigen ließen, schnupperten die Grundschüler bei der "Windeck-Rallye" schon mal "Windeck-Luft". Französisch wurde mit Crêpes versüßt, in Latein konnte entdeckt werden, in wie vielen Werbewörtern Latein "drinsteckt" und im Englisch-Zimmer von einer Reise ins US-amerikanische Melrose geträumt werden. In Biologie erlebten Interessierte eine Herzpräparation oder erkundeten Insekten unter dem Mikroskop.

Ganz nebenbei konnten die Besucher auf dem Weg der Geschichte des Gymnasiums wandeln. Michaela Bertele und Olaf Stiborsky, die auch für die Jubiläumsschrift verantwortlich zeichnen, hatten mit gelben Klebestreifen einen Weg mit über 20 Meilensteinen der Schulgeschichte markiert. Am Schulgebäude selbst machte ein Banner auf die 125-jährige Entwicklung im Kontext mit Heimat- und Weltgeschichte aufmerksam. Die Jubiläumsschrift entwickelte sich schon am Samstag zu einem Verkaufsschlager. Schüler können zudem trendige Postkarten mit Sprüchen wie "Komm digga lass ma Windeck Burg" erwerben, um auf die Jubiläumsveranstaltungen aufmerksam zu machen.